“Bu Bayrağı Açmaya Kim Göz Yumuyor “

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, ”Sözde batı Ermenistan devlet başkanı Türkiye’de nasıl bayrak açar” dedi.

Mehmet Görgünoğlu (Editör)

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan ‘da yayın yapan “Western Armenia” adlı televizyon kanalının günlük Türkçe yayınlarına devam ederek her gün yeni bir skandala imza atması yetmez gibi sözde Batı Ermenistan’dan bir grup milletvekili Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini gezerek sözde bayraklarını açmaları bir skandaldır. Ve bu bayrak açmaya kim göz yumuyor “dedi.

Ünsal, “Western Armenia” adlı televizyon kanalının haberine göre Dersim’de çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla (Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarıyla) bir araya gelen heyet Harput,Sur gibi şehirleri gezerek burada yaşayan insanlara sözde Batı Ermenistan devletinin vatandaşlık kimliği verdiği bayrak hediye ettikleri belirtiyorlar. Bir haftadan beri Doğu ve Güneydoğu bölgesini gezerek burada bölücülük, ayrımcılık yapan sözde Batı Ermenistan devleti vatandaşlık kimliği dağıtan bu heyetin yaptıklarını yetkililer görmüyor mu. Bu heyet açıkça kimlik dağıtıp bayrak hediye ediyor maalesef herkes suskun bir şekilde duruyor. Hiçbir işlem yapmıyorlar. Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: “Bu Bayrağı Açmaya Kim Göz Yumuyor “