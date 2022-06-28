Biden yapmamalıydı! ABD Kongre üyeleri, Azerbaycan’a sağlanacak askeri yardımdan endişeli

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi başkanı Demokrat Adam B. Schiff, ABD Başkanı Jo Biden tarafından hükümetinin Azerbaycan’a askeri yardım sağlamasına yol açan Özgürlük Destek Yasası’nın 907 sayılı kararının göz ardı edilmesini kınadı.

Menendez, Biden’ın kararıyla ilgili endişelerini dile getiren bir açıklama yayınladı.

Menendez’in açıklaması şöyle:

“2020’de 6.500’den fazla insanın ölümüne ve 100.000’den fazla etnik Ermeni’nin yerinden edilmesine neden olan Dağlık Karabağ’ın işgalinden sonra Azerbaycan toprakları işgal etmeye devam ederken, ABD desteğinin ve eğitim programlarının Ermenistan ile askeri dengeyi etkilemediğini söylemek mantıksız. Azerbaycan’a sağlanan her türlü yardımı sıkı bir şekilde takip etmeye devam edeceğim. Dışişleri Bakanlığı’nın tam şeffaflık içinde hareket etmesini ve Kongre’ye Bakü’ye sağlanan herhangi bir yardımı değerlendirmek için gerekli tüm ayrıntıları sağlayacağını bekliyorum.”

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne (ANCA) konuşan Adam Schiff, Kongre’de “Başkanın 907 sayılı kararını gözardı etme yetkisini ortadan kaldırmak” için çalışmaya söz verdi.

Schiff “Azerbaycan, korkunç savaşı başlatmasından ve Ermenistan ve Artsakh’ta insani bir felakete neden olmaktan, Eylül 2020’den itibaren 44 gün içinde binlerce Ermeni’yi öldürmekten ve daha fazla Ermeni’yi tarihi vatanlarını terk etmeye zorlamaktan sorumludur.” dile getirdi.

Azerbaycan’ın bugüne kadar işkence gören Ermeni askerlerini yasadışı olarak gözaltına almaya ve Dağlık Karabağ’da yeniden saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce masum sivili tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen Schiff, “Sadece halkımızın temel demokratik değerlerine aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda Aliyev rejimini Ermenilere karşı provokatif eylemlerini sürdürmeye teşvik edebilecek böyle bir rejime ABD hiçbir koşulda askeri destek vermemelidir.” dile getirdi.

Schiff, ABD Başkanı Jo Biden’in 907 sayılı kararını gözardı etmemesi gerektiğini düşünüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/28/Biden-ABD-Kongre-Azerbaycan-askeri-yardım/233327