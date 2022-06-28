Arjantin’den eleştiri

Arjantin’deki örgütler, Türk büyükelçisinin Soykırım’ı inkâr etmesini şiddetle eleştiriyor

Arjantin’in önde gelen 12 sivil toplum kuruluşu, Türkiye’nin Arjantin Büyükelçisi Şefik Vural Altay’ın La Nación gazetesinde 15 Haziran’da yayınlanan mektubuna ilişkin 23 Haziran’da bir açıklama yaparak, bu makalenin tek amacının, kurbanların sayısının 1,5 milyon olduğu “20. yüzyılın ilk soykırımı” olan Ermeni Soykırımı’nın inkârı olduğunu belirtti.

“Bu insanlığa karşı suç, halefinin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olduğu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından planlandı ve uygulandı.

Ermeni Soykırımı, Ocak 2007’de Arjantin Cumhuriyeti Ulusal Kongresi tarafından, Başkan Nestor Kirchner tarafından onaylanan ve her yıl 24 Nisan’ı Soykırım’ın anısına “Halklar arasında Hoşgörü ve Saygı Günü” ilan eden 26199 sayılı Kanunla tanındı”,- diye belirtilmektedir Sivil toplum kuruluşları tarafından.

24 Nisan 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce Ermeni aydın, din adamı ve kamu görevlisinin sistematik olarak tutuklanıp kademeli olarak öldürüldüğü ve Türkiye’nin devlet terörü uygulamaya başladığı büyük trajediden bahsedildi.

Bugün bu tarih Arjantin Cumhuriyeti’nin resmi takviminde yer alıyor.

Açıklamanın yazarları, Hitler’in Yahudi halkına yönelik Holokost’u gerçekleştirmesinin temelinde, Türkiye’deki Ermenilerin yok edilmesinin cezasız kalması olduğunu vurguladılar.

Türk büyükelçisine göre, her ikisi de 1948 BM Sözleşmesi’nden önce gerçekleştiği için ne Ermeni ne de Yahudi öğeleri “soykırım” olarak adlandırılamaz.

Arjantin’deki Ermeni toplumu, Ermeni diasporasındaki diğer topluluklar gibi, 1920’lerde Arjantin’in ulusal kimliğinin bir parçası olan anıları, hikâyeleri ve tanıklıklarıyla gelen hayatta kalan birkaç kişiden oluşuyordu.

“Birçok kurbanın anısına kesinlikle saygısızlık eden büyükelçi, Arjantinlilerin yalancı olduğunu, Ulusal Kongre’nin tarihi tahrif ettiğini, bu suçu kabul eden ülkelerin yanlış olduğunu söylüyor.

Arjantinliler olarak, ülkemizde akredite yabancı bir diplomatın gerçeğe ve adalete bu şekilde hakaret etmesinden dolayı üzgünüz”,- diye belirtti 12 Arjantinli STK.

Ermenistan Kamu Radyosu