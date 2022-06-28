Annelere ‘gömlek ütülemeyin’ tavsiyesi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, oğulları evlenmeyen “aşırı korumacı” anneler için ilginç tavsiyelerde bulundu.

Papa, 10. Dünya Aileler Toplantısı’nı kutlamak için düzenlediği ayinde annelere “oğullarının gömleklerini ütülemeyi bırakmalarını” ve çocuklarını evlenmeye teşvik etmelerini söyledi. 30’larında evlenmemiş oğulları olan annelerin kendisine gelip, çocuklarıyla konuşmasını istediklerini belirten Papa şöyle konuştu: “Evlenmeye cesareti olmayan genç erkekler görüyoruz ve anneler bana ‘bir şey yap’ diyor. Ben de onlara ‘oğlunuzun gömleklerini ütülemeyin, onları dışarı gönderin, bırakın yuvadan çıksınlar’diyorum.”

Milliyet Gazetesi