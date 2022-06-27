Türkiye dünyanın en sinirli ülkesi arasında 2’nci sırada

Global araştırma şirketi Gallup, “dünyanın en sinirli ülkeleri” arasında birinci sırada Lübnan onun da ardından Türkiye olduğunu açıkladı.

Ülkelerin pozitif duygularıyla ilgili araştırma yapan şirket, 100 ülkeyi kapsayan yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Dünyanın en sinirli ülkelerini açıklayan ankette Türkiye ikinci sıraya yerleşti.

Her yıl düzenlenen araştırmada geçtiğimiz yılın sonuçlarında üçüncü sırada yer alan Lübnan ise bu yıl ilk sırada yer aldı.

Türkiye’yi Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

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Kaynak: Türkiye dünyanın en sinirli ülkesi arasında 2’nci sırada