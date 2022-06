Pınar Gültekin kararı kabine gündeminde

Abdulkadir SelviBugün kabine toplantısında gündem maddelerinden birini kamu vicdanını yaralayan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili verilen karar oluşturacak. Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili kararda uygulanan “haksız tahrik indirim” tepkiye neden olmuştu. Mahkemenin bir hukuk garabeti olan gerekçeli kararı ise tam anlamıyla tüy dikti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kabineye “tahrik indirimi”yle ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Aile Bakanı Derya Yanık, “Ağır tahrik sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir” diye tepki göstermişti. BOZDAĞ’DAN KALICI ÇÖZÜM Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin davasında verilen kararın vicdanları yaraladığını belirterek rahatsızlığını ortaya koydu. Bekir Bozdağ, sadece tepki göstermek yerine kalıcı düzenlemeler yapmaktan yana olan birisi. Katillerin mahkemede takım elbise giyip kravat takıp iyi hal indiriminden yararlanmasına son veren düzenlemeyi gerçekleştirmişti. Böylece mahkeme salonlarında oynanan iyi hal tiyatrosu son bulmuştu. Bozdağ, “haksız tahrik indimi” için de kolları sıvadı. Adalet Bakanlığı’nda “haksız tahrik indirimi”ni düzenleyen TCK’nın 29. maddesi üzerinde bir çalışma başlatıldı. Bozdağ bugün kabine üyelerine haksız tahrik indimi konusunda yapılan çalışma hakkında bilgi verecek. ÜÇ AYAKLI DÜZENLEME Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışma üç ayaktan oluşuyor. 1- Haksız tahrik indirimine kademelendirme getiriliyor. 2- Haksız tahrik indirimi yapılması durumunda kriter net olarak belirtilecek. 3- Pınar Gültekin cinayetinde olduğu gibi tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna haksız tahrik indimi uygulanmayacak. GEREKÇELİ HUKUK CİNAYETİ Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili karar çıkınca keşke mahkemeden Pınar Gültekin’in katiline haksız tahrik indirimi uygulanmasaydı demiştim. Şimdi de keşke mahkeme böyle bir gerekçeli kararın altına imza atmasaydı diyorum. CANAVARCA HİSLE DEĞİLMİŞ 1- Gerekçede katil Cemal Metin Avcı’nın canavarca hisle hareket etmediği ifade ediliyor. Bir kadını öldürmek, diri diri yakmak, üstüne beton dökmek canavarca bir his değil de masum bir eylem mi? Ne yapmalıydı, Münevver Karabulut cinayetinde olduğu gibi önce testereyle mi kesmesi gerekiyordu? 2- Adli Tıp Kurumu’nca, “Kişinin hayattayken yangına maruz kaldığının kabulü oybirliği ile ek mütalaa olur” deniliyor. Ancak mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun oybirliğiyle aldığı kararı değil, Cemal Metin Avcı’nın ailesinin Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden aldığı mütalaayı esas almış. Mahkeme ona inanmak istemiş. SAĞLIKÇI DEĞİLMİŞ BİLEMEZMİŞ 3- Gerekçeli kararda, “Sanığın uzun süre eziyet çektirerek öldürme delili yok. Hemen öldürmek istedi” diye bir bölüm var. Cinnet geçirirsiniz. Öldürme amaçlı yakmamış. Ne amaçla yakmış? Yaşatmak amaçlı mı? Delilleri yok etmek amaçlı olarak yakmış: “Maktulün boğazını sıkarak maktulü öldürmeye kalktığı ve eylemini bir an önce tamamlamak istediği, eziyet çektirme kastının bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesinin gerektiği, sanığın profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra maktulün henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği…” deniliyor. Her katil eğer sağlıkçı değilse bu gerekçeye göre haksız tahrik indiriminden yararlanır. Ey katiller, aynı zamanda sakın sağlıkçı da olmayın. ŞANTAJIN DELİLİ VAR MI 4- Pınar Gültekin için şantaj yaptı, para istedi deniliyor. Pınar Gültekin’in telefonları 2 yıl geriye doğru incelendi. Bu yönde bir mesaj, video tespit edilebildi mi? BIÇAK YOK 5- Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin için, “Bana bıçak çekti, yaraladı yoksa öldürmeyecektim” diyor. Ama vücudunda yara izi tespit edilmemiş, olay yerinde bıçak bulunmamış. 6- Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin için “Beni hemcinsleriyle ilişkiye soktu, videomu çekti” diyor. O yönde ne bir şikâyette bulunmuş ne bu yönde vücudunda bir tespit söz konusu. AİLEYE BERAAT GARABETİ Tabii bir de delillerin yok edilmesinde yanında olan kardeşi Mertcan Avcı başta olmak üzere ailesinin durumu. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Mertcan Avcı’yı ve delillerin yok edilmesini sağlayan ailesini ise beraat ettirdi. CHP’Yİ BU KADAR GÜZEL ANLATAMAZDI CHP seçmeni başta olmak üzere laik kesimin İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine gösterdiği tepki, muhafazakâr kesimde şimşeklerin çakmasına yol açtı. 1- Cenazeye katıldığı için CHP Milletvekili İlhan Kesici’nin dahi sosyal medyada linç edilmesi, CHP milletvekili olsanız dahi bunlara yaranamıyorsunuz algısının oluşmasına neden oldu. 2- Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrıları, muhafazakâr kadınlara yaptığı çağrı, başörtülülere törenle CHP rozetini takmasını toprağa gömmek isteseniz bu kadar başarılı olamazdınız. 3- Hani bunlar bizimle helalleşecekti. Hani bunlar iktidar olursa başörtüsü başta olmak üzere kazanılmış haklarımıza dokunmayacaktı. Adamların ölümüze saygısı yok ki dirimize saygısı olsun. Milyonlarca insanın saygı gösterdiği bir maneviyat büyüğünün cenazesine bile tahammül edemiyorlar ki yarın iktidar olsalar bizim varlığımıza tahammül etsinler kaygısının oluşmasına hizmet ettiler. 4- Şimdi şirin gözüktüklerine bakmayın, bunların inançlarımıza, değerlerimize olan düşmanlıkları biz öldükten sonra bile bitmeyecek. 5- Türkiye Ermeni Patriği Mutafyan’ın cenaze törenine katılıp taziye mesajı yayınlayan Ekrem İmamoğlu’nun, yüzbinlerin katıldığı cenaze namazı ile kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye vermemesi eleştirildi. Oysa İmamoğlu, Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyarak farklı bir profil çizmişti. Demem o ki, AK Parti ne kadar uğraşsa, ne kadar çalışsa, CHP’nin eski CHP, laik/seküler kesimin eski laikler olduğunu bu kadar başarılı bir şekilde anlatamazdı. ÖZEL HAYATA SAYGI AYKUT Erdoğdu’nun aleyhinde çok yazdım. CNN Türk ekranlarında sert tartışmamız oldu. Aykut Erdoğdu’nun boşandığı eşi, yeni eşi hakkında söylediklerini kaydettiği bir video yayınladı. Aykut Erdoğdu’nun yeni eşi hakkında söylediklerini ne kadar tiksindirici bulsam da bunun üzerinde tepinilmesini doğru bulmuyorum. Özel hayatıdır. Eski eşi, yeni eşi ve Aykut Erdoğdu’yu ilgilendirir. O nedenle özel hayata saygı diyorum ve videonun içeriğine girmiyorum. Hürriyet Gazetesi