Papa’dan annelere tavsiye: “Oğullarınızın ütüsünü yapmayın, onları evlenmeye yöneltin”

Papa “yuvayı terk etmeyen” yetişkin oğulları olan, hayal kırıklığına uğramış ancak “aşırı korumacı” anneler için zorlu sevgiyi öngören bazı ebeveynlik tavsiyelerinde Katolik Kilisesi’nin lideri, yetişkin erkekleri de “kolay yolu seçmemeye” çağırdı

Kate Ng

Papa “yuvayı terk etmeyen” yetişkin oğulları olan, hayal kırıklığına uğramış ancak “aşırı korumacı” anneler için zorlu sevgiyi öngören bazı ebeveynlik tavsiyelerinde bulundu.

Papa Francis, 10. Dünya Aileler Toplantısı’nın bitişi münasebetiyle düzenlenen bir ayin sırasında Katolik annelere oğullarının gömleklerini ütülemeyi bırakmaları ve onları gidip evlenmeye teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca yetişkin erkekleri “kolay yolu seçip” annelerine “zor anlarda” dönmemeye çağırdı.

Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan 85 yaşındaki Katolik Kilisesi lideri şunları söyledi:

Evlenmeye cesareti olmayan o kadar çok genç adam görüyoruz ki, anneler bana sık sık ‘Bir şey yap, evlenmeyen 37 yaşındaki oğlumla konuş’ diyor.

Ama hanımefendi, gömleklerini ütülemeyin, onu dışarı göndererek ilk hamleyi yapın, yuvadan ayrılmasına izin verin.

Hafta sonu Roma’daki Vatikan’da gerçekleşen törende Papa, aile sevgisinin “sahiplenici değil, her zaman özgürlük için olduğunu” söyledi.

“Ve sonra zorluk ve kriz anlarında, ki tüm ailelerde yaşanır, lütfen kolay yolu seçip ‘Anneme geri dönüyorum’ demeyin” diyerek yetişkin erkeklere seslendi:

Hayır, bu cesur riskle birlikte ilerleyin. Zor anlar olacak, sert anlar; ama ilerleyin, her zaman.

ABD Yüksek Mahkemesi geçen hafta kürtaja yönelik anayasal korumaları kaldırırken, Papa kürsüsünü “dünyaya yeni hayatlar getirme arzusunu engelleyen”, “bencilce” kararları kınamak için de kullandı.

Papa, vaazında doğrudan kürtajdan veya mahkeme kararından bahsetmese de şunları söyledi:

Ailenin bencillik, bireycilik, günümüzün kayıtsızlık ve israf kültürünün toksinleriyle zehirlenmesine ve sonuç olarak sıcak karşılama ve hizmet ruhu barındıran DNA’sını kaybetmesine izin vermeyelim.

Kürtaja sürekli karşı çıkan Papa, “bir sorunu çözmek için bir tetikçi tutmakla” hayat kurtarma niteliğine sahip bu prosedürü daha önce bir tutmuştu.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/life-style

Independent Türkçe için çeviren: Deniz Sutaş

Independent Turkce