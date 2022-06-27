Ermenistan Dışişleri Bakanı Atina’da üst düzey temaslarda bulundu

Yunanistan’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Twitter’den yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve Ukrayna’daki duruma değinildi.





Açıklamada, tarafların “Yunan-Ermeni dostluğu ve güçlü tarihi bağlarını yeniden teyit ettiği” ve işbirliği hakkında fikir teatisinde bulunduğı bildirildi.

Görüşme sonucunda Ermenistan ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında Avrupa Birliği ile ilgili konularda mutabakat zaptı imzalandı.



Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamadan ise Bakan Mirzoyan’ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya geldiği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/27/Ermenistan-D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-Bakan%C4%B1-Atina-Yunanistan/233294