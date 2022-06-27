Ayasofya’da tahribat hız kesmiyor

Ayasofya’da tahribat hız kesmiyor. Tarihi yapının mermerlerinin ağır tonajlı temizlik makinesi nedeniyle kırıldığı belirtiliyor.

Ayasofya’da tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform nedeniyle birçok yerinden kırıldığı belirtiliyor.

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya’da tahribat sürüyor. Camiye dönüştürüldükten sonra yoğun ziyaretçi akını olan Ayasofya’da mermerler de kırıldı. Ayasofya’daki İmparatorluk Yolu’nda bulunan ve şu anda caminin çıkış kapısı üzerinde bulunan, bir kısmı önceden kırık olan mermerlerin ise başka kısımlarının da kırıldığı görülüyor.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’a konuşan Tur Rehberi Özlem Kabasakal’ın iddiasına göre, içeriye temizlik yapmak için makaslı platform sokuldu. Bunun sonucunda da tarihi mermerler birçok yerinden kırıldı. Kabasakal, “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor. Ayasofya müzeyken büyük bir saygı içerisinde ziyaret ediliyordu. İçerisi şu an panayır yeri gibi” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu