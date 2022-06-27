ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada dua eden futbol antrenörünü haklı buldu

ABD’de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla dua ettiği için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.

Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla dizleri üstüne çöküp ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, 3’e karşı 6 oyla Kennedy’i haklı buldu.

Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin “evet”, 3 liberal yargıcın hepsinin ise “hayır” oyu kullanması dikkati çekti.

Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.

Mahkeme ise Kennedy’nin bu eylemi, anayasadaki “ifade ve dini özgürlük” çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.

Çoğunluk adına karar veren yargıç Neil Gorsuch, “Anayasa ve geleneklerimiz, dini olan ve olmayan görüşler için sansür ve baskıyı değil, karşılıklı saygı ve hoşgörüyü tavsiye eder” diye yazdı.

Dava, öğretmenlerin ve antrenörlerin dini ve ifade özgürlüğü haklarını kullanma, öğrencilerin de dini uygulamalara katılma konusunda kendilerini baskı altında hissetmemeleri hakkını dengeleyecek bir hukuk mücadelesine dönüşmüştü.

Mahkemeden çıkan kararın, devlete ait eğitim alanlarında bazı dini uygulamaların kabul edilebilirliğini güçlendirebileceğini belirtiliyor.

https://tr.euronews.com/2022/06/27/abd-yuksek-mahkemesi-mac-sonrasi-sahada-dua-eden-futbol-antrenorunu-hakli-buldu