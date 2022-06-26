Kayısı ihracatçılarından ‘kısıtlı imkan’ tepkisi: ‘Hiç olmazsa bu sezonda ürünler zamanında gitsin’

Iğdır’da kayısı hasadı başladı. Iğdır kayısısının ihraç edilebildiğini ancak imkanların sınırlı olduğunu söyleyen ihracatçı Erdal Aras, “Kayısı hasadına başladık. Tek sıkıntımız araç yokluğu. Iğdır’dan gönderdiğimiz araçlar, Samsun’dan gemilerle gidiyor. Gemi de günde bir tane var, o da 50-60 tır alıyor. Gemi sayısının artmasını istiyoruz” dedi.

Iğdır’da kayısı hasadı başladı. Kayısı satıcısı Erdal Aras, “Iğdır kaysısını bilen bilir. Tek sıkıntımız araç yokluğudur. Iğdır’dan gönderdiğimiz araçlar Samsun’dan gemilerle gidiyor. Gemi de günde bir tane var. O da 50-60 tır alıyor. Gemi sayısının artmasını istiyoruz hiç olmazsa bu sezonda ürünler zamanında gitsin” dedi.

Iğdır’da yetişen kayısılar başta İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa gibi büyük iller ile çevre il ve ilçelere gönderilirken 5 yıldan beri yurt dışına da ihraç edilmeye devam ediyor.

“İKİNCİ KALİTE OLMAMALI”

İhracatçı Hasan Ali Kus, “Iğdır kayısısı sofralık olduğu için tercih ediliyor. Kaysıyı büyükşehirlere satıyoruz. Bunun yanında Rusya, Azerbaycan, Gürcistan’a ihracat yapmaktayım. Iğdır kaysısını tanıtıyoruz. Iğdır kaysısının aroması güzeldir. Kaliteli yetişiyor. Kayısı fiyatları bu sene çok iyi 15-18 lira. Çiftçi memnun. 60 tır kayısı ihracımız var bu sene. Bütün Türkiye, dünya Iğdır kaysısını tanımalı” dedi.

Bir başka ihracatçı, “Yurt dışına gönderiyorum. Iğdır kaysısı çok güzel. Tek şikâyetim iyi işçilik yapılmaması. İkinci kalite olmamalı. Güzel yapıp, birinci kaliteyi yapsın; ihraç etsinler. Fiyatlar 16 ile 18 lira arasında alıyoruz. Kaliteli mal olursa daha çok ihracatçı gelir, bütün büyük marketlere satarız” diye konuştu.

Kayısı satıcısı Erdal Aras ise şunları söyledi:

“Kayısı hasadına başladık. Ürünler iyidir. Iğdır kayısısı sofralıktır. Toplanan kayısılar soğuk hava deposunda bekletiliyor. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz, termokinli araçlarla. Malatya kayısısının adı, Iğdır kaysısının tadı var. Iğdır kayısısı her derde devadır, C vitaminidir. Iğdır kayısısını bilen bilir tek sıkıntımız araç yokluğudur. Iğdır’dan gönderdiğimiz araçlar Samsun’dan gemilerle gidiyor. Gemi de günde bir tane var, o da 50-60 tır alıyor. Gemi sayısının artmasını istiyoruz hiç olmasa bu sezonda ürünler zamanında gitsin çünkü bu piyasada Ermenistan ile mücadele ediyoruz. Ermenistan’dan Rusya ve Ukrayna’ya daha kısa sürede gidiyor. Bu işin ekonomiye katkısı çoktur. Döviz getirir.”

Cumhuriyet Gazetesi