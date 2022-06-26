Diplomasi şehidimiz Erdoğan Özen, anıldı

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38 yıl önce terör örgütü Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) tarafından şehit edilen Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için Viyana Büyükelçiliği’nde anma töreni düzenlendi.

Törene Erdoğan Özen’in oğlu Murat Özen, Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül, Türkiye’nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Viyana’daki Türk STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk diplomatlarının yıllar boyunca terörün hedefi olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre hiçbir zaman boyun eğmediğini vurguladı. Terörün insanlık suçu olduğunun altını çizen Büyükelçi Ceyhun, failler bulunup adalet sağlanana kadar yaşananların kabul edilemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Burada amacımız şehitlerimizin ailelerinin üzücü hatıralarını tazelemek değil, masum insanları hedef alan terörizmin ileri sürülen gerekçe ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurgulamaktır. Terör, günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Ülkemiz tüm terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla mücadele etmektedir. 1970’li ve 80’li yıllarda Türk diplomatları, aileleri ve Büyükelçiliklerimizin personeli, Ermeni terör örgütlerinin hedefi olmuştur. Bu saldırılarda, 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bu kişilerden 31’i Türk diplomatı ya da onların aile mensuplarıdır. Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen, bu saldırılarda hayatını kaybeden 30’uncu resmi Türk görevlisidir. Bugüne kadar tarihte hiçbir devlet bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmemiştir. Viyana’daki şehitlerimizin katilleri maalesef bulunamamış, adalet tecelli etmemiştir. Adalet olmadan, bu kayıplarımızı içselleştirmemiz, bu olaylarla barışmamız, affedebilmemiz ve belki de en önemlisi şehitlerimizden haklarını helal etmelerini beklememiz mümkün değildir. Aradan yıllar geçse de, cesur şehitlerimizin anısı her zaman bizimle yaşayacaktır. Onların manevi huzurunda sizi temin ederim ki, şehitlerimiz asla yalnız yürümeyecek. Türk diplomatı olarak yurtdışında görev yapmanın en zor olduğu günlerde, tehditlere aldırmadan cesaret, fedakârlık ve yüksek özgüvenle görevlerine gösterdikleri bağlılık hepimize ışık tutacaktır.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/diplomasi-sehidimiz-erdogan-ozen-anildi-323293