Vanlı iş insanı Kandaşoğlu, Erdoğan’a sunduğu 7 maddelik paketi anlattı

Van (Rûdaw) – Van Ticaret Sanayi İş Dünyası (VATSO) Dernek Başkanı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, kentin önemli ekonomik ve altyapı sorunlarını aşmak ve kentte ekonomiyi canlandırmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 7 maddelik bir öneri paketi sunduğunu söyledi.

Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, aynı zamanda Van Ticaret Sanayi İş Dünyası (VATSO) derneğinin de başkanlığını yapıyor.

1994-2011 yılları arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) başkanlığı da yapan Kandaşoğlu, Haziran ayının başında kenti ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bölgede yaşanan ekonomik sorunlar ve çözümlerini içeren 7 maddelik bir öneri paketi sundu.

Kandaşoğlu, söz konusu önerilerini Rûdaw muhabiri Abdulselam Akıncı’ya anlattı.

“Van dünyanın önemli ticaret merkeziydi”

Van’ın muazzam tarihi zenginliğe ve doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Kandaşoğlu, “Van 7 bin yıllık tarihi olan bir kent. Bu kent bir çok medeniyete başkentlik etmiş. Ülkede ilk kez başkent unvanı alan bir kent. Urartular döneminde bölgenin ticaret merkeziydi” dedi.

Yüzlerce yıl boyunca Van Çavuştepe’de üretilen kaliteli ürünlerin buradan dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini dile getiren iş insanı Kandaşoğlu, “Burada üretilen en kaliteli şarap dünyanın her tarafına ihraç ediliyordu. Yine hediyelik gümüşler burada işleniyordu. Sava gümüşü hala dünyada hem sağlık hem de aksesuar için kullanılıyor ki hala burada üretiliyor. Burada, yünden üretilen malzeme ve giysiler, dünyanın değişik yerlerinde yöneticilere, paşalara hediyelik olarak gönderiliyordu. Terliğinden tutun eldivenine, kemerinden tiftik şapkasına, meşhur çorabına kadar her şey burada üretilip gönderiliyordu. Van dün önemli bir merkezdi ama şu an da Doğu Anadolu’nun cazibe merkezidir” ifadelerini kullandı.

“En fazla genç nüfus Van’da”

Kandaşoğlu, “Türkiye’de en fazla genç nüfusa sahip olan il Van’dır. Bu nokta çok önemli. Gençlerin en çok yaşadığı ilde gençleri tutabileceğimiz, istihdam edebileceğimiz bir tesisimiz yok maalesef. Bunları sayın Cumhurbaşkanı’na bir reçete ile ilettim. Gelip ziyaret ediyorsunuz. Deprem’de Van’a hizmet ettiniz. Kısa sürede bir çok devrimler yaptını buna kimsenin itirazı yok ama bizim yapılmayan, çok acil ihtiyaç olan, bölgenin vizyonunu, kimliğini etkileyen bazı eksiklikler var” şeklinde konuştu.

Önerilen konular

Kandaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu 7 maddelik öneriyi şu şekilde sıraladı:

“Birincisi; Van’dan İran’a açılan Kapıköy Sınır Kapısının 24 saat boyunca açık olmasını, İran tarafından keyfi olarak açılıp kapatılmamasını ve transit bir kapı olmasını istedik. İthalat ve ihracata konu olan bütün mallar bu kapıdan girip çıkmalı.

İkincisi; yıllardan beridir kent trafik sıkıntı yaşıyor, bir tek İpakyolu var ki bu yolda hem hafif ve hem de ağır araçlar geçtiği için trafikte çokça tıkanma yaşanıyor. Van çevre yolunun acilen bitirilmesini rica ettik.

Üçüncüsü; kentin genç nüfusunu da göz önüne alarak, gençlere moral motivasyon için spor okullarının açılmasını istedik. Alt sahaları olsun. Van şehir stadyumu henüz yenilenmedi, 50 yıl önce yapılan bir stadı var bu stat hiç bir lig için yeterli değil.

Dördüncüsü; Van bölgenin cazibe merkezidir. 1981 yılı kayıtlarına bakın Türkiye’ye gelen turistlerin çoğu direk Van’a gelirdi. Antalya gündemde yoktu. Van ile Tatvan arası çadırlarla dolardı. Bütün yabancı turistler buraya gelirdi. Bunun sebebi havaalanımızın uluslararası turizme açık olmaması. Havaalanı uluslararası uçuşlar için yeterli ancak terminal binası yetersiz. 5-6 uçak birlikte indiğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dördüncü madde olarak bu sorunun giderilmesini istedik.

Beşincisi; biliyorsunuz bu bölgenin insanları bütün her yere dağılmış. Batıda hangi ile giderseniz doğunun insanlarını bulursunuz. Şu anda İstanbul Esenyurt’ta 500 bin Vanlı yaşıyor. Her gün batıya gidip gelenler var ama Van’a yakışan bir otogarımız yoktur. Mevcut otogar Van için bir utanç tablosudur. İlçelerde bile böyle bir otogar yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı’na otogar yapımının acilen bitirilmesi gerektiğini belirttim.

Altıncı olarak; bölgede tarım ve hayvancılığı çok önemsiyoruz. Tarım ve hayvancılık yapanlara pozitif ayrımcılık tanımamız lazım. Çiftçileri desteklemeliyiz. Her aileye 20 veya 30 küçükbaş hayvan verelim, köye dönüşleri teşvik edelim. Bölgede hayvancılığı eski konumuna getirelim. Ben eskiden Van’dan Ortadoğu ülkelerine 50 tane üç katlı dolu araçta canlı hayvan gönderiyordum. Burası bir hayvancılık merkeziydi. Bunu yeniden sağlayalım.

Yedinci olarak da biliyorsunuz dünya artık dijital yazılımı önemsiyor. Burada bir dijital yazılım merkezi kuralım dedim. Yurt dışından gelen büyük yazılım şirketleri Van’a yerleşsin ve buradan bütün dünyaya hizmet sağlasın. Burada büyük ve güzel bir alan oluşturup binasını kuralım, altyapısı ve bağlantı sistemini oluşturalım o zaman çok talep alır. Almanya’dan, ABD’den, Fransa’dan, Rusya’dan firmalar gelir burada yazılım hizmeti verir. Bunların içerisine çağrı merkezleri de yer alır.”

Zahir Kandaşoğlu, sundukları projenin çok yüksek maliyeti olmadığını ve kolayca hayata geçirilebileceğini vurguladı.

“Turizm bitme noktasına geldi”

Son dönemde uçak sefelerinin düşürülmesi ile turizme darbe indirildiğini ifade eden Zahir Kandaşoğlu, şunları kaydetti:

“Van bir turizm merkezi. Yurtdışından çok kişi Van’a gelmek istiyor. Yaz olunca iklimi, güneşi, havasından dolayı insanlar gelip gezmek istiyor. Burada neredeyse her köyde, her mahallede tarihi bir kilise var, bri ada var. Turizm bu sene ciddi şekilde bitme noktasına geldi. Bunun temel nedeni de Türk Hava Yolları’nın uçak seferlerini yüzde 10 düşürmesiydi. Eskiden Van-Ankara arasında 6-7 sefer vardı, şimdi sadece bir tane var. İstanbul’a 10-12 sefer vardı, şimdi yalnızca 2 sefer var. Biz hep şunu söylüyoruz; eskiden burayı ziyaret eden tarihçiler, Doğu Anadolu’nun Paris’i Van’dır demiş. Yani bunu Vanlılar dememiş, yazarlar demiş, bilim insanları, tur sahipleri söylemiş. Bize her gün Van-İstanbul, Van-İzmir, Van-Antalya ve Van-Ankara arasında seferler için bize izin verilirse eğer, firmalarla görüşür, uçak kiralar ve bu sıkıntıları giderebiliriz. Turistleri her gün getirip akşam geri gönderebiliriz. Bilet ve yer sıkıntısı bizim gururumuza dokunuyor. Devlet bunu acil çözmeli. Ya bize izin verir özel şirketlerle yaparız, yada kendisi yapar. Buraya turist geliyor Tebriz’e uçak olsun istiyor, yok, Erivan’a uçak olsun, yok. Kuzey Irak’a seferler olsun, yok. Kardan gelen aileler de yollarda sıkıntı yaşıyor.”

https://www.rudaw.net/turkish/business/250620221