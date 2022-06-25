“Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı; Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak”

Bakan Karaismailoğlu yaptığı basın açıklamasında, “Haydarpaşa’yı Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle paylaşacak olmamızı hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Haydarpaşa Garı’nın sadece İstanbul’un tarihi açısından değil, tüm Türkiye’nin tarihi açısından değeri bulunuyor. Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı; Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak. İstanbul’un tarihine ışık tutan Arkeopark, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ve alternatif ulaşım olanakları ile gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı ve gar sahasında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaları yerinde kontrol etti. Bakan Karaismailoğlu arkeoloji çalışmaları hakkında kazı ekibinden bilgi alırken kazı çalışmalarında çalışan işçiler ile sohbet etti.

İnceleme sonrası basına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü’nün kontrolünde, 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binası’nın komple tadilatı çalışmalarını 15 Şubat 2019 tarihinde tamamladık. Diğer taraftan Haydarpaşa Gar Binası ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna devam ediyoruz. Çalışmalar sırasında Kalkedon şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar çıktı. Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı. Hiç şüphesiz İstanbul, kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi, sağlık, spor ve kongre turizmi açısından her çeşit turistin ilgisini çekebilecek, turizme dair her alanda sözü olan, emsali bulunmayan bir şehir. Özellikle binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültür turizmi açısından dünyanın en önemli ve en zengin şehirlerinden bir tanesi. Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan dünya turizm verilerine baktığımızda da İstanbul’u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak görüyoruz” dedi.

“Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik kazılar yüzde 95 oranında tamamlanmış, kalıntıların rölöve alım çalışmalarına başlanmıştır”

Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel olarak fark oluşturan İstanbul için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu bağlamda ana amacımız, İstanbul’un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri korumak ve en doğru şekilde tanıtmak. Bu noktada, hem Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarını hem de gar sahasında gün yüzüne çıkan tarihi değerleri dünyada bir ilk olacak. Haydarpaşa’yı Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle paylaşacak olmamızı hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Haydarpaşa Garı’nın sadece İstanbul’un tarihi açısından değil, tüm Türkiye’nin tarihi açısından değeri bulunuyor. İstanbul’un simgelerinden olan Gar, adeta toplumsal belleğimizin ve şanlı tarihimizin ortak simgelerinden biridir. Haydarpaşa Gar Binası’ndaki restorasyon çalışmalarımız titizlikle devam ederken Gar Sahasındaki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılarda, M.S 4. yüzyıla kadar uzanan, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yaygın mimari kalıntılar ile MÖ 5., MS 7. yüzyıllar arasındaki dönemlere ait yaklaşık 12 bin adet sikke, cam ve seramik gibi eserler ortaya çıkarıldı. Mimari kalıntılar arasında, liman arkası yapılar olarak tanımlanan dükkanlar, konutlar, sosyal dokunun bir parçası olan kilise ve hamam kalıntılarına ulaşıldı. Çok büyük sayıda sikke bulunması bu bölgenin ticari bir merkez olduğunu göstermektedir. Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik kazılar yüzde 95 oranında tamamlanmış, kalıntıların rölöve alım çalışmalarına başlanmıştır. Tüm eserler temizlenerek dokümante edilmekte, arşivlere kaydedilmekte ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınmaktadır” dedi.

Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının doğal olarak proje çalışmalarında gecikmelere neden olduğunu belirten Karaismailoğlu, “İnsanlığın ortak mirası bu tarihi kültür değerlerine karşı kayıtsız kalamazdık. Kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların yaygınlığı, tarihi ve kültürel önemi ve alanın önemli demiryolu miras kimliğini göz önüne alarak, arkeolojik buluntulara zarar vermeden ve alanın tarihi kimliğinin korunmasını sağlayacak şekilde hat ve peron yerleşimini revize ettik. Alanın tarihi ve kültürel miras kimliğinin korunması, ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar ile Demiryolu Mirası olan mevcut tarihi binaların konservasyonu, restorasyonu ve bunların kamuya sergilenmesini içeren bir Arkeopark Konsepti ve Çevre Düzenleme Projesi’nin geliştirilmesini kararlaştırdık.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu doğrultuda; konusunda yetkin, nitelikli bir ekiple, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda geliştirilecek konsept tasarımı, ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde hazırlayacaklarını belirterek, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayını alacaklarını söyledi.

“Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı; Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, çalışmalarını alanın güncel kazı saha verilerine göre yeniden ele aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Hat ve peron planını revize ettik. Yeni yapılacak Bakım Atölye Binası yapımını iptal ettik. Tren parklanma hatlarını alandan kaldırdık ve silolar bölgesinde sayı ve uzunluk ihtiyacına göre optimize edilmiş gare hatları oluşturulmasını kararlaştırdık. Yapılan yeni hat ve peron planına göre, Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gare hatları imalatı yapacağız. Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı; Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak. İstanbul’un tarihine ışık tutan Arkeopark, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ve alternatif ulaşım olanakları ile gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecek” dedi.

Milliyet Gazetesi