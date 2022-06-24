Tatilinizi zehir etmeyin

Ersin Süzer

Yaz sezonunu başladı. Hangi beach’i etiketleyeceksiniz? Listeniz hazır mı? Çeşme ve Bodrum yolcuları “Ben de buradayım” diyecek olmanın heyecanı var değil mi içinizde?

Yer; Gölköy, plaj modasının başladığı, parmak arası terliğin, pareonun tüm ülkeye yayıldığı köy. Öyle ki erkekler bile pareoyluydu o yıllar.

Gündüz eğlencesinin başladığı (beach parti) yerde Havana’dayız. 2000’lerin başı, Kenan Doğulu yeni star olmanın heyecanını yaşıyor. Saçlar uzun, başında fötr şapka. Hem kendi eğleniyor hem gençliği eğlendiriyor. O eğlenceli gençliğin birçoğu, bugün holding patronu. Emin ki Kenan’ın şarkı söylemekten en keyif aldığı yıllar. Bıraksanız sabaha kadar eğlendirecek. Pür, tertemiz eğlence ve yüzde yüz Türkçe.

2000’ler beach kültürünün başladığı yıllar. Plastik şezlongların olmadığı, havlunun bile servis edildiği, yattığınız yerde yiyip içebildiğiniz aşırı lüksü içeren yerler. Sınırlı sayıda kitlenin yaşadığı renkli hayat.

Bugüne göre bile katbekat pahalı yerler. Kitlenin keyfi yerinde. Kimse diline dolamıyor, lahmacunu, locayı… Neden mi? Zaten o hizmeti alabilen insan grubu var oralarda.

Bugünkü gibi orada olmak için tüm şartları zorlamak yok. Herkes kendi hayat gerçekliğinde sosyalleşiyor. Bodrum ve Çeşme pahalı, rica ediyorum sırf orada gözükeceğim diye gitmeyin. Sonrasında mutsuz da olmayın, paranız cebinizde kalsın. Özenmeyin, sırf oralarda bir kare fotoğraf paylaşacağım diye ertesi günü söylenerek geçirmenize gerek yok. O locada oturma, beach’lere o kadar giriş parası verme… Tatilini zehir etme. Veriyorsan da “Oh canıma değsin! Dünya gözüyle buraları da gördüm” de. Keyfini sür.

Çeşme’nin yenileri

Çapa’nın Duble’si: Duayen işletmeci Celal Çapa’nın oğlu Emre’nin sahibi olduğu Duble Meze, yarından itibaren servis vermeye başlıyor. Emre Çapa, istese bugün değme fenomenleri cebinden çıkaracak bir network’e sahipti. Sosyetik gençlere ilk partileri o düzenledi. Ani bir kararla babasının izinden gitti ve restorancı oldu. Duble Meze’yi önce Pera’da sonra Karaköy’de açtı. Şimdi de Çeşme’yi kendine üs edindi.

Alaçatı Sess’leniyor: Sadece Türkçe müzikle eğlendirmenin 11 yıldır öncüsü oldu. Nişantaşı’nda doğdu Türkiye’nin dört bir yanına Sess’lendi. Bir tek Alaçatı kalmıştı. Bu gece itibariyle Alaçatı’ya Sess getirmeye hazırlanıyor. Yılların işletmecisi Raşit Karakuş ve Kadir Altan’ın ortaklığında hayat bulan Sess, Alaçatı gecelerine büyük renk katacaktır.

Caka Meyhane: Alaçatı’nın en güzel sokağında bu yazın başında hizmet vermeye başladı. Anadolu, Rum ve Ermeni yemekleri servis ediyor. Tam bir kültürel çeşitlilik. Hem sokaktalar hem de bahçesi var. Müzikler yaza uygun. Yazın farklı bir gece geçirmek istiyorsanız bir uğrayın derim.

Bir çırpıda Türkiye’nin en havalı beach’leri

Before Sunset; Çeşme’desin, rezervasyon yaptırırken bile kılı kırk yayıyorsun. Akşamüzeri Çeşme’nin en keyifli plajısın. Sen klasik oldun artık. Ama rica ediyoruz o kadar kapı duvar yapma kendini. İnsanların sende yaşamasına fırsat ver.

Momo Beach; Çeşme’deysen sana uğramadan geçmek olmaz. Bu yaz hikayemde sen de olacaksın. Ana sayfama bile koyacağım seni boy boy. Makromenin nasıl bir şey olduğunu sende gördük. Bir kere de olsa güneşi seninle batıracağım.

Lucca Beach; Bu yaz hayatımıza girdin. Tam girdin. Daha açılmadan sen konuşuldun. Açıldın herkesin dilindesin. Mandarin’in içindesin, İstanbul’un gediklisisin. Şimdiden Bodrum’un havasına hava kattın. Bebek’te sokaktasın, Mandarin’de deniz kenarındasın ve çok sosyetiksin.

D Maris Bay; Marmaris’in en lüks otel ve beach’isin. Bodrum ve Çeşme’den daralanların güneydeki ender adreslerinden biri olup çıkıverdin. Bu yaz da sana uğramadan olmaz. Mutlaka geleceğiz bekle bizi.

Edition Hotel; Locaların herkesin dilinde. Son iki yazdır, içerideki hizmetinden çok fiyatlarınla gündemdesin. Hak ediyorsun ki, hâlâ konuşuluyorsun. Senden de vazgeçemiyorlar. Tamam sana da geleceğiz. Ama şezlonguna…

Frankie Beach; Torba gibi bir yerdesin. Yıllardır çizgini hiç bozmadın. Bu yaz senin yazın olacak. Kaya Demirer o kadar emek verdin ki, bu yaz senin için hasat zamanı. Daha şimdiden tüm tatilciler sende. Akşamüzeri yaptığı canlı müzikler çok iyi…

Milliyet Gazetesi