Hrant Dink Vakfı’ndan “Bir Arada Yaşam Festivali”

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile işbirliğinde hazırlanan festival kapsamında sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras, sanat ve pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten kurumlar ve uzmanlar yer alacak

Hrant Dink Vakfı 2-3 Temmuz’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşlarının, hak savunucularının, aktivistlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılacağı Bir Arada Yaşam Festivali düzenliyor.

Festival kapsamında yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik diyalog, insan hakları ve bir arada yaşam odaklı yaratıcı atölyeler, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının sağlanması için paneller yapılacak, sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve, bu kuruluşların geniş kitlelerle buluşması için stantlar kurulacak ve konserlere yer verilecek.

2-3 Temmuz'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak Hrant Dink Vakfı Bir Arada Yaşam Festivali'nde sizi paneller, atölyeler ve konserler bekliyor! Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve atölyelere kayıt yaptırmak için: https://t.co/DFILeJDPKc#BirAradaYaşamFestivali pic.twitter.com/KKpW8NPbd9 — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) June 23, 2022

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile işbirliğinde hazırlanan festival kapsamında sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras, sanat ve pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten kurumlar ve uzmanlar yer alacak.

Festivalin etkinlik takvimi şöyle:

Agos, Independent Türkçe

Independent Turkce