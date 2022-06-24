Ermenistan vatandaşlığını elde etmek veya sona erdirmek için prosedürler basitleştiriliyor

Ermenistan vatandaşlığını elde etmek veya sona erdirmek için prosedürler basitleştiriliyor

Hükümet, çocukların Ermenistan vatandaşlığının sona erdirilmesine ilişkin belgelerin sunulması da dahil olmak üzere, Ermenistan vatandaşlığının elde edilmesine ve sona erdirilmesinde ilişkin prosedürleri düzenlenmesi konusunda karar kabul etti.

Sonuç olarak, vatandaşlık almak veya vatandaşlığı sona erdirmek için gerekli belgeler netleştirilecek, söz konusu ilişkilerde yönetim sadeleştirilecek ve sunulan hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu