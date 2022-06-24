Erdoğan’ın hayatını yazan isimden tartışılacak sözler: Akşener Ermeni olduğu için Abdülhamid’e saldırdı￼

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Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli, bugünkü yazısında Meral Akşener’in “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sözlerini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaleme alan Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Meclis grup toplantısında dile getirdiği “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sözlerini hedef aldı.

Akşener’in bu sözlerini “Abdülhamid’e saldırı” olarak yorumlayan Besli, “Akşener’in durup dururken Abdülhamid’e saldırmasının; zamanında Abdülhamid’e ilk kez Ermeni komutacılarının saldırmasını ve yine ilk olarak Ermenilerin Padişah’a ‘Kızıl Sultan’ demesini hatırlatması karşısında biz ne yapabiliriz ki” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Besli’nin yazısı şöyle:

“Çok önceleri ben de seyretmiştim sosyal medyada Meral Akşener hakkında bir videoyu, fakat ciddiye almamıştım.

Hatırlamak gerekirse; Akşener bir gezisinde, bir gence nerelisin diye sorduğu bir soruya; Diyarbakır… cevabını alınca yakın bir tarih de vererek “Benim baba tarafım da Diyarbakır’dan Selanik’e göç etmişler” diye cevap verir.

Videodaki bu söz üzerine eski Diyarbakır/Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı bir açıklama yapar ve der ki; “Akşener’in ifade ettiği tarihlerde Diyarbakır’dan Balkanlar’a göç, bir isyana karıştıkları için Erganili Ermenilerin sürgünüdür.”

(Bu göç 1915 Ermeni sürgünüyle karıştırılmamalı. Malum, Selanik 1915’te Osmanlıların elinden çıkıp Yunanistan şehri olmuştu.)

Velev ki öyle olsun, hiç dert değil aslında.

Ama Akşener’in durup dururken Abdülhamid’e saldırmasının; zamanında Abdülhamid’e ilk kez Ermeni komutacılarının saldırmasını ve yine ilk olarak Ermenilerin Padişah’a ‘Kızıl Sultan’ demesini hatırlatması karşısında biz ne yapabiliriz ki…”

https://www.odatv4.com/guncel/erdogan-in-hayatini-yazan-isimden-tartisilacak-sozler-aksener-ermeni-oldugu-icin-abdulhamid-e-saldirdi-242630