Alman parlamentosu, Nazi döneminden kalma kürtaj reklam yasağının kaldırılmasını kabul etti

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Alman milletvekilleri Nazi döneminden kalma kürtaj yasasında reklam yasağının kaldırılması teklifini kabul etti. Milletvekilleri ayrıca kürtaj hakkında bilgi veren doktorların reklam yaptığı gerekçesiyle hüküm giymesinin önünü açan maddenin de iptaline karar verdi.

Batı Almanya’daki kürtaj yasası kapsamında uygulanmakta olan madde 3 Ekim 1990’da Almanya’nın birleşmesinden sonra bütün ülkede uygulanmaya başlamıştı. Doktorların hastaları için kürtajla ilgili bilgi vermesini suç olarak kabul eden madde gereğince doktorlar hakkında para ya da iki yıla kadar hapis cezası öngörülebiliyordu.

Koalisyon hükümetini kuran partiler mart ayında aralarında anlaşma sağlayarak yasa değişikliğiyle ilgili tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Adalet Bakanı Marco Buschmann yasa değişikliğini önerirken “Birçok kadın kürtaj hakkında internette doğru bilgi ve tavsiye aramak için çabalıyor. Profesyonel olarak en kaliteli bilgiyi verebilecek olan doktorların bunu yapamaması kabul edilemez ” diye konuşmuştu.

Bugün yapılan oylamada koalisyon hükümetinin yanı sıra sol partilerin destek verdiği değişikliğe Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağ Almanya İçin Alternatif Partisi karşı oy kullandı.

Eski başbakan Angela Merkel hükümetinin 2019 yılında yaptığı bir taviz anlaşması gereğince yasa yürürlükte kalmış, ancak uygulamada doktorlar ve hastanelerin internet sitelerinde kürtajla ilgili prosedürü açıklamasına izin verilmişti. Kürtajla ilgili daha fazla bilgi verilmesi ise kabul edilmiyordu.

“Kürtaj suçunu konuşma zamanı geldi”

Aile Bakanı Lisa Paus parlamentonun bu kararını memnuyiyetle karşıladıklarını belirtti ve kürtajın suç olmaktan çıkarılması için tartışmaların başlaması için zamanın geldiğini vurguladı.

Almanya’da kürtaj genel olarak suç teşkil ediyor, ancak gebeliğin ilk 12 haftasında yapılması halinde ceza verilmiyor. Sağlık gerekçesiyle ya da tecavüz sonucu hamileliklerde de kürtaj yasal olarak kabul ediliyor.

Kürtaj isteyen kadınların prosedürden üç gün önce psikolojik rehberlik hizmeti alması zorunluluğu bulunuyor.

https://tr.euronews.com/2022/06/24/alman-parlamentosu-nazi-doneminden-kalma-kurtaj-reklam-yasaginin-kaldirilmasini-kabul-etti