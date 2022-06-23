Tuğçe Kazaz’dan dikkat çeken açıklama: Ülkelerin sınırları değişmeli, gerekirse adalara girilmeli

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Eski manken Tuğçe Kazaz, şeriat ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra bu kez dış politika üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum.” diyen Kazaz, “Gerekirse adalara girilmeli.” dedi.

Eski manken Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından şeriat hakkındaki sözleri tepki çekmişti. Kazaz, TVNET’te katıldığı bir programda dış politika üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bir dönem Ortodoks Hristiyan olan daha sonra Budizm’e geçmek isteyen Kazaz, “Sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması’nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle Türkiye’nin söz hakkı gizli tutulmalıdır maddesiyle bize geldi. İngiltere de Almanya da bize vermek istedi. Her nedense İsmet İnönü, her nedenseyi tırnak içerisinde söylüyorum Adalar’ı almakla korktu” dedi.

KAZAZ, ŞERİAT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Daha önce kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kazaz, “Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından bir açıklama daha yapan Kazaz paylaşımında, “Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil.” demişti.

https://www.karar.com/guncel-haberler/tugce-kazazdan-dikkat-ceken-aciklama-ulkelerin-sinirlari-degismeli-1672092