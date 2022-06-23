Sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı TEKAR Vakfı kuruldu

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Eğitim Dostları Vakfı, BASE ve FEYM üyeleri, sözde Ermeni Soykırımı iddialarına karşı mücadele için TEKAR Vakfı çatısı altında buluştu.

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Ankara’da faaliyet gösteren Eğitim Dostları Vakfı, Başkent Stratejik Araştırmalar Merkezi ( BASE) ve Fanatik Ermeni Yalanlarıyla Mücadele Merkezi (FEYM) üyeleri, sözde Ermeni Soykırımı iddialarına karşı mücadele için, TEKAR Vakfı (Türk Ermeni Konusunu Araştırma Vakfı) adı altında güç birliğine gitti. Tescili gerçekleştirilen TEKAR Vakfı’nın ilk genel kurulu 25 Haziran 2022 günü gerçekleştirilecek ve hukuki prosedürü tamamlanmış olacak. Vakfın kuruluşuna öncülük eden Araştırmacı, Gazeteci, Yazar Mehmet Arif Demirer aynı zamanda TEKAR Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütecek.

Eğitim Dostları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve BASE Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Bülend Yahnici konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim Dostları Vakfı, BASE ve FEYM mensubu bir grup aydın ve vatansever olarak bugüne kadar sözde ermeni soykırımı yalan ve iftiralarına karşı elimizden geldiğince mücadele etme gayreti içerisinde olduk. Türkiye’de ve bütün dünyada yürütülmekte olan bu yalan ve uydurmaya dayalı kampanyanın karşısında tarihin, gerçeklerin ışığında, nüfus bilgisine dayalı bilgi, belge, döküman ne varsa ortaya koymak, gün yüzüne çıkartmak suretiyle öncelikle kendi aydınlarımız, sonra da bu yalan dolu kampanyaya itibar eden dünya kamuoyu nezdinde tesirli olmaya çalıştık. Bu ve benzer yöndeki çalışma ve gayretleri birleştirmek, merkezi bir organizasyon ve koordinasyon altında yürütebilmek adına bir araya gelerek TEKAR Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdik” dedi.

VAKFIN ÇALIŞMA PLANI

Öncelikle; olayların yaşandığı 1914-!921 yıllarına ait sağlıklı bir olay, mekân, nüfus çalışmasını gerçekleştirip doğru bir kronolojik sıralama sağlamak istediklerini ifade eden Şevket Bülend Yahnici şunları söyledi: “Konuya dair besleyici belge, dokümanlarla, gerçekleri gün yüzüne taşımak; Meclis kütüphanesine hediye edilmiş Esat Uras kitabının baskısını temin etmek ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeniler, Ermeni faaliyetleri ve Ermeni ilişkilerine dair görüş, düşünce ve beyanlarını basılı hale getirmek hedefimizdir. Bütün bu çalışmaları basılı hale getirip Türk aydınlarının ve yalan ve iftiralara yoldaşlık ederek milletimiz aleyhine kararlar alan çevrelerin dikkatlerine sunmak niyetimizdir. Çalışmalarımızın siyaset üstü ve siyaset dışı olacağı tartışmasızdır. Yalan ve iftiralar karşısında tarihin, olayların gerçek yüzünün ve nüfus biliminin ışığında bir eylem planını hayata geçirmenin her vatansever Türk aydını için milli bir dava ve görev olduğu inancındayız. Türk aydınlarının, medyamızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının konuya sahip çıkar hale getirilmesi ve konuyla ilgili müşterek bir dil sağlanması ayrıca önemli bir milli davadır. Yurtiçinde ve dışında konuyu milli bir dava görev ve sorumluluğuyla üstlenmeye hazır bütün vatansever aydınlarla iş ve gönül birliğine açık olacağız.”

TEKAR VAKFI MÜTEVELLLİ HEYETİ

1 – MEHMET ARİF DEMİRER, Makine Yüksek Mühendisi, Yazar, Vakıf Başkanı

2 – YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN, Anayasa Mahkemesi e. Başkanı

3 – Dr. HÜSEYİN AĞCA, em. Öğretmen Albay

4 – ORHAN TAN, em. Tümgeneral, FEYM Grubu Başkanı

5 – Prof. SADIK TURAL, ATATÜRK Kültür, Dil, Tarih, Yüksek Kurumu e. Başkanı

6 – SADİ BAYRAM, em. Bürokrat (Vakıflar Genel Müdürlüğü)

7 – Prof. HALUK KABAALİOĞLU, İktisadi Kalkınma Vakfı e. Başkanı

8 – ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ, EDV Mütevelli Heyeti Üyesi

9 – ÖZGÜN ÖKMEN, EDV Başkanı

10 – FATMA SARIKAYA, Endüstri Mühendisi

11 – Dr. NECATİ SAYGILI, Kimya Mühendisi

12 – Prof. MEHMET TOMANBAY, İktisatçı

13 – Dr. MUHAMMET KEMALOĞLU, Gazi Binbaşı, TRT Genel Müdürlüğü

14 – ABDURRAHMAN KÜÇÜK, Tarihçi, Akademisyen

15 – Doç. ÖMER LÜTFÜ TAŞÇIOĞLU, em. Kurmay Albay

16 – NASIR YÜCEER, em. Albay (ATASE Başkanlığı)

17 – ERKAL KUZUOĞLU, em. Tuğgeneral,

18 – Prof. CEMALETTİN TAŞKIRAN, em. Albay, Tarihçi Yazar

19 – Prof. SERAP TAŞDEMİR, Amasya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı

20 – HÜSNÜ MERDANOĞLU, em. Bürokrat (Başbakanlık), Tarihçi Yazar

21 – KAYA DEMİRER, TURYİD Başkanı, Gastronomi Uzmanı

22 – MEHMET ÖZBEY, EDV Mütevelli Heyeti Üyesi

23 – MAYA DEMİRER, Öğrenci

YÖNETİM KURULU

1 – MEHMET ARİF DEMİRER (BŞK)

2 – SADIK TURAL

3 – CEMALETTİN TAŞKIRAN

4 – NASIR YÜCEER

5 – ERKAL KUZUOĞLU

DENETİM KURULU:

1- HÜSEYİN AĞCA

2- ÖZGÜN ÖKMEN

https://www.veryansintv.com/sozde-ermeni-soykirimi-iddialarina-karsi-tekar-vakfi-kuruldu/