Kim Kardashian’a kripto para davası

Bitcoin bu yıl değerinin yüzde 50’sinden fazlasını kaybetti; en büyük rakibi Ethereum yüzde 65 düştü ve kripto varlıklarının toplam değeri, Kasım 2021’in zirvesi olan 3 trilyon dolardan 1 trilyon doların altına düştü.

Dünya çapındaki kripto para yatırımcıları 1,5 trilyon dolarlık kayba uğradı. ABD başta olmak üzere dünya genelinde, bir toplu dava fırtınasının başlaması bekleniyor.

Blokzincir teknolojileri alanında çalışan avukat Abide Gülel, “Kim Kardashian ve boksör Floyd ‘Money’ Mayweather Jr, küçük kripto para birimi EthereumMax’i tanıtırken, söz konusu isimler hakkında yanlış beyanlarda bulundukları iddiasıyla dava açılıyor.” dedi.

Gülel şöyle devam etti: “Davada, takipçileri ‘EthereumMax topluluğuna” katılmaya teşvik ettiklerini ve tokenin kendisinin yatırımcıları aldatan bir ‘pompalama ve boşaltma’ planı olduğu iddia ediliyor. İngiltere’nin Mali Yürütme Otoritesi Başkanı Charles Randell da yeni tokenları pompalamalarına ve boşaltmalarına yardımcı olmak için dolandırıcılar tarafından sosyal medya fenomenlerine rutin olarak para ödendiğini söylüyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu