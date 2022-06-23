Hrant Dink Vakfı’ndan “Bir Arada Yaşam Festivali”

Hrant Dink Vakfı 2-3 Temmuz’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşlarının, hak savunucularının, aktivistlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılacağı Bir Arada Yaşam Festivali düzenliyor.

Festival kapsamında yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik diyalog, insan hakları ve bir arada yaşam odaklı yaratıcı atölyeler, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının sağlanması için paneller yapılacak, sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve, bu kuruluşların geniş kitlelerle buluşması için stantlar kurulacak ve konserlere yer verilecek.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile işbirliğinde hazırlanan festival kapsamında sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras, sanat ve pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten kurumlar ve uzmanlar yer alacak.

Ayrıntılı bilgi ve program için: 2-3 Temmuz’da Hrant Dink Vakfı Bir Arada Yaşam Festivali’ne davetlisiniz! https://hrantdink.org/tr/asulis/duyurular/3728-2-3-temmuz-da-hrant-dink-vakfi-bir-arada-yasam-festivali-ne-davetlisiniz

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