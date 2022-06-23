Ermeni Soykırımını anlatan “Aurora’nin Şafağı” adlı belgesel Yerevan’da seyirciyle buluşacak

Sadece koşullar değil, aynı zamanda Arşaluys Mardiganian’ı (Aurora Mardiganian) 1915’te Ermeni Soykırımı’ndan kendini kurtarmak için büyük yaşam mücadelesi iradesi, ona yabancı bir ülkeye yerleşme, tüm zorlukların üstesinden gelerek ilerleme fırsatı verdi.

“Arşaluys’un Şafağı” belgeseli, Aurora ile ilgili ilginç detayları gözler önüne seriyor ve izleyiciyi hiçbir koşulda pes etmemeye, en zor durumlarda bile doğru yönlendirmeye çalışmaya çağırıyor.

Fransa’daki ünlü Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde ilk kez gösterilen film, 10-17 Temmuz’da Yerevan’da düzenlenecek Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

Senaryonun yazarı, yönetmen Inna Sahakyan, Armenpress’e verdiği demeçte, filmi yapma fikrinin Ermeni Soykırımı’nın 100. yıl dönümü arifesinde bir projenin geliştirilmesi sırasında ortaya çıktığını ve ekibinin on hikaye anlatmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ancak yönetmene, Zoryan Enstitüsü’nden benzersiz olarak nitelendirdiği Aurora röportajı gönderildiğinde, proje farklı bir hal aldı ve “Arşauys’un Şafağı” filmini yapma fikri doğdu.

Ermenistan Kamu Radyosu