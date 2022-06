Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Silahsızlandırılma gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini sorguluyor olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ege’deki adaların silahsızlandırılması bir an önce gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sorguluyor olacağız.” dedi. Muhammet İkbal Arslan, Abdullah Yasin Güler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersan Tatar, baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın açıklaması düzenledi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Oktay, KKTC’de askeri araç kazasında şehit olan Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’ya Allah’tan rahmet diledi. Oktay, Karpaz Tatlısu Mersinlik bölgesinde çıkan yangının yürekleri yaktığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. KKTC’de konuşlu helikopterle yangına havadan ilk müdahalede bulunulduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı ve Orman Müdürlüğünden oluşan tüm ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma yürütmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ilave 2 yangın söndürme uçağımız daha bugün KKTC’de yangınla mücadeleye katılıyor. Ülkemizde de bir taraftan Muğla Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ediyoruz. Yangına havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor. Ormanı korumak vatanı korumaktır. Doğanın emaneti, tabiatın nefesi için amansız şekilde çalışan tüm görevlilere teşekkür ediyorum.” “KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem veriyoruz”

KKTC’nin istikrar içinde gelişerek tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Oktay, Kıbrıs Türkü’nün 1571’den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında, egemenliğini pekiştirmesi için desteklerinin tam olduğunu söyledi. Ekonomik olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durma yönünde attığı adımların hepsinin birbirini tamamlayıcı nitelikte bir bütün olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi: “Uluslararası toplum nezdinde verilen eşit statü mücadelesi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunun korunması iradesi, ekonomik olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durma yönünde atılan adımların hepsi, birbirini tamamlayıcı nitelikte bir bütündür. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir Kuzey Kıbrıs için Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın gösterdiği liderlik son derece önemlidir. Kıbrıs Türk halkı, Sayın Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçerek iki devletli çözüm iradesini, özgürlükten yana tutumunu açıkça ortaya koymuştur. Çözümün önünü açacak tek yol, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Böyle bir çözüm, Doğu Akdeniz’deki iş birliği ortamının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak Türk tarafının tüm Kıbrıs halkının lehine, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri, bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleriyle baltalanmıştır. Türkiye ile KKTC’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli güneyin hayalet ideolojileriyle gölgelenmeye çalışılmıştır. Rumlar kendilerini adanın tek sahibi görerek, Kıbrıs Türklerini yok saymakta, gerçeklerin üzerini çağ dışı bir çözümsüzlük perdesiyle örtmeye çalışmaktadır. Rum kesimi tarafından ‘Güven artırıcı önlemler’ diye sunulan tek taraflı nakaratlar ise zulüm artırıcı planlardan öteye geçememektedir. Çayın taşıyla, çayın kuşunu vurmaya çalışmaktadırlar. Bu açıkgözlülüğe ve fırsatçılığa müsaade edemeyiz.” “Uluslararası toplum olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemekte”

Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayan Oktay, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi. Geçen hafta Yunanistan Başbakanı’nın, Rum kesimine yaptığı ziyarette barışın hüküm sürdüğü adayı utanmadan, sıkılmadan Ukrayna’ya benzettiğini ve Barış Harekatı’na dil uzattığını söyleyen Oktay, şöyle konuştu: “Üstelik bunları söyleyen uluslararası anlaşmalara açıkça aykırı şekilde Ege adalarını silahlandıran bir ülkenin başbakanıdır. Ege’deki adaların silahsızlandırılması bir an önce gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sorguluyor olacağız. Bunların karın ağrısı, Kıbrıs Türkü’nün dimdik ayakta olması, bayrağıyla toprağıyla milli iradesiyle hür ve özgür yaşamasıdır. Bunları rahatsız eden bölgesinde lider, dünyada sözü dinlenen güçlü Türkiye’nin sarsılmaz duruşudur. Bunları rahatsız eden, kapı kapı gezip destek aradıkları uluslararası topluma, haksız ambargolara, tüm ince hesaplarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılıyor olmasıdır. Bu yolda Türkiye’nin KKTC’ye desteği tamdır, bunu herkes böyle bilsin. Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek. Gölgede olanın gölgesi olmaz derler. Tarih KKTC’yi dirayeti, mücahit ruhu ve anavatan Türkiye ile gönül birliğiyle verdiği hakkaniyet mücadelesiyle yazacaktır. Bu duruş ve milli dava anlayışımız pek çok topluma örnek olmaya devam edecektir. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gelişen bir KKTC için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” Oktay, son olarak, resmi programların yanında Kuzey Kıbrıslı vatandaşlarla bolca vakit geçirerek, hasret gidereceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel’i ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret etti. KKTC Başbakanlığında gerçekleşen ziyarette Oktay, Üstel ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi. Oktay, Töre’yi Cumhuriyet Meclisinde ziyaret etti. Türkiye ile KKTC’nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Oktay, iki ülke arasında amaç ve hedef birlikteliği olduğuna işaret etti. Oktay, “İki devlet diyoruz ama tek milletten bahsediyoruz.” dedi. Kıbrıs konusunda 50 yılı aşkın süredir iki toplumlu olarak “federasyon” temelli görüşmelerin artık yürütülemez noktaya geldiğini belirten Oktay, bunun Ada’daki bir devletin, diğer bir toplumu yok ve asimile etme projesi olduğuna değindi. Oktay, “Bizim artık kaybedecek vaktimiz yok. (Kıbrıs’ta) ‘İki egemen eşit devlet’ dedik zaten. Burada da Türkiye olarak KKTC ile birlikte kastettiğimiz budur.” diye konuştu. KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi gerektiğine ve burada meclisin önemli bir rolü olduğuna değinen Oktay, bu süreçle ilgili çalışmalara başlandığını söyledi. Oktay, “Çalışan ve üreten bir KKTC için, çalışan ve üreten bir meclis olmazsa olmazdır.” diyerek, yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. Bu konuda meclisin de gayretli çalışmalar yaptığını ifade eden Oktay, her iki meclis arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret etti. Rum kesimi ve Yunanistan’ın ne söyleyeceğinin öneminin olmadığını dile getiren Oktay, “Biz, başkasının bize ne söylediği ile vakit kaybedecek ve enerjimizi harcayacak durumda, konumda değiliz. Ne yaptığımız, nereye gittiğimizi, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Ne söylerlerse söylesinler, nereyi silahlandırıyorlarsa silahlandırsınlar, silahlandıranların başına nelere geldiğini görmek istiyorlarsa yakın tarihlerine bakarlarsa görürler. Eğer bu yolda devam eder ve akıllarını başlarına almazlarsa bundan sonra da göreceklerdir.” şeklinde konuştu. “Davamız müşterektir”

Zorlu Töre, Türkiye’den gelen yetkilileri KKTC’de görmenin kendilerine mutluluk ve güç verdiğini söyledi. Töre, “Hepimiz Türk milletiyiz. Davamız müşterektir, özümüz ve öznemiz milli davamızdır. Milli dava birlikte yürütülür. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının yüksek menfaatleri birlikte mütalaa edilmelidir.” dedi. Rum-Yunan ikilisinin hazırlıklarını yakından izlediklerini aktaran Töre, Yunanistan’ın Ege Adalarını silahlandırdığını, Rum kesiminde papazların silah eğitimi aldığını, Megale İdea hedeflerinde bir değişiklik olmadığını kaydetti. Töre, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını arzu ederiz. Bizim arzu etmemiz yeterli değildir. Rumların da bizi eşit egemen taraf ve devlet olarak kabul etmeleri gerekir ama Rumlar bunu asla kabul etmezler.” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1959-1960 anlaşmalarıyla kurulduğunu ve bunların kapsamlı anlaşmalar olduğunu ifade eden Töre, ancak bu yapının 3 yıl devam edebildiğini söyledi. Töre, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlıklarına kavuştuklarını belirterek, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti. AA