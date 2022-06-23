Biden, ABD’nin yeni Ermenistan Büyükelçisi adayının ismini açıkladı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Jo Biden, ABD’nin yeni Ermenistan Büyükelçisi görevine Kristina Kvien’i aday gösterdi.

Kristina Kvien, 2019’dan beri ABD’nin Ukrayna Büyükelçi Vekili olarak görev yapıyor. 2016’dan Nisan 2019’a kadar ABD’ın Paris Büyükelçisi Yardımcısı ve Büyükelçiliğin Ekonomik Danışmanı olarak görev yaptı.

Diplomatik görevi sırasında Tayland, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Rusya ve Filipinler’deki ABD diplomatik misyonlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kvien, ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin AB, Ukrayna ve Belarus ilişkilerinden sorumlu başkan görevini de yaptı.

Kaliforniya doğumlu diplomat, siyaset bilimi alanında lisans derecesine ve stratejik araştırma alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Hatırlanacağı üzere ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği görevini 2019 19 Şubat’tan bu yana Lynn Tracey yürütmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/23/Biden-ABD-Ermenistan/233136