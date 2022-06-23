Ankara’da esir tutulan Ezidi anne kız kurtarıldı

DUVAR – IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin akrabası olduğu ileri sürülen kişi tarafından

Ankara’nın Şentepe Mahallesi’nde esir tutulan 25 yaşındaki Ezidi kadın ve çocuğu, geçen hafta 12 bin euro fidye ödenerek kurtarılarak yurt dışına çıkarıldı.

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre 2019 yılında Hatay tarafından Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan Iraklı IŞİD’li ailesi ile Ezidi kadın ve çocuğunun 2020 yılında Ankara’ya geldikleri belirtildi.

İKİ AYLIK EVLİ İKEN KAÇIRILDI

Edinilen bilgiye göre Ezidi Delal*, 2014 yılında yaşanan Şengal katliamı sırasında iki

aylık evlidir. IŞİD’in köylerine saldırması sırasında Delal ve evdeki diğer kadınlar

bir araca bindirilir. Delal, kendisi zorla pikaba bindirilirken kocasının IŞİD’li

teröristlerce öldürülüşüne tanık olur. IŞİD’lilerin elindeyken önce Irak’ta ardından

da Suriye’de farklı farklı IŞİD’lilerin cinsel saldırısına uğrar. Delal ve yeni doğan kızı önce Suriye’de bulunan Suudi Arabistan vatandaşı bir IŞİD’liye, sonra da Iraklı bir IŞİD’liye satılır.

2019 yılının Kasım ayında Suriye üzerinden Hatay’a yakın bir yerden Türkiye’ye

kaçak geçiş yaparlar. Bir süre Hatay’a bağlı bir kasabada bir evde kalırlar.

Ardından Kırşehir, daha sonra da Ankara’da Şentepe Mahallesi’ne kiralık bir eve

yerleşirler.

Delal ve kızının çıkarılma sürecinde rol oylayan güvenli aracılara ulaşan bilgilere

göre, Türkiye’de “Omer” ismini kullanan Iraklı, 2019 yılında ABD operasyonu

sırasında yakalanacağını anladığı anda kendini patlatan IŞİD lideri El Bağdadi’nin

akrabası ve IŞİD’in kuruluşunda yer alan isimlerden biri.

ÖDEME KRİPTO PARA İLE YAPILDI

Omer’in uzun bir süre Delal’in ailesini aradığı ve sonunda Kanada’da bulunan abisine ulaştığı belirtildi. Abinin çabaları ile Ezidilerin kurtarılması için Kanada ve ABD’deki Yahudi iş adamları tarafından oluşturulan bir organizasyon, talep edilen 12 bin euroyu karşılar. Delal ve kızı için IŞİD’liye yapılan ödeme IŞİD’linin talebi üzerine “kripto para” üzerinden yapılır.

Geçen hafta Delal ve kızı, güvenli aracılar tarafından getirildiği yerden alınarak güvende olacağı bir yere götürüldüler ve biraz bekledikten sonra geçtiğimiz günlerde de Türkiye’den çıkarıldılar.

Haberde Ezidi kadının adı, güvenlik gerekçesiyle gizlenmiş ve takma isim

kullanılmıştır.

KAYNAK https://kisadalga.net/haber/detay/bagdadinin-akrabasinin-esir-tuttugu-ezidi-kadin-ve-cocugu-fidye-odenerek-kurtarildi_34171

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