1733’te Venedik’te basılan İncil restore edildi

Mesrop Mashtots adlı Matenadaran ve Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı “Vache ve Tamar Manukyan” Matenadaran arasındaki işbirliği çerçevesinde hasarlı kitaplar düzenli olarak restore edilir ve bunun sayesinde Kutsal Etchmiadzin Matenadaran’ın eski kitaplarının fiziksel yıkımdan kurtarılır.

“Vache ve Tamar Manukyan” adlı Matenadaran’dan yapılan açıklamada, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamının Matenadaran’ının sayesinde 1733’de Venedik’te basılan İncil’in yenilendiğini ve yeni bir hayat verildiğini bildiriliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu