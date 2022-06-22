İspanyolca yeni kitabın yazarı İspanya’nın Ermeni Soykırımı’nı tanıması konusunda iyimser

İspanya’da ilk kez Ermeni Soykırımı üzerine bir belgesel kitap yayınlandı. İspanyolca olan “Ermeni Soykırımı” (El Genocidio Armenio) kitabının yazarı Madrid San Pablo Üniversitesi’nde modern dünya tarihi öğretim görevlisi olan hukukçu Ricardo Ruiz de la Serna’dır. O, 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda Jön Türkler Hükümeti’nin işlediği soykırımı inceliyor ve İspanya devleti tarafından Ermeni Soykrımı’nın tanınması için mücadele veriyor.

Armenpress’e konuşan Ricardo Ruiz de la Serna, kitabın Ermeni Soykırımı’nı İspanyol toplumunda daha tanınır hale getirmek, yurttaşlarına dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu büyük suç, bu suçun cezasız kalması, Medz Yeğern (Büyük Felaket) günlerinde Ermenilerin kahramanca direnişi ve Ermenileri kurtaran yabancıların insanlığını anlatmak amacıyla adalet adına yazdığını ifade etti.

Serna, “Bu kitap, Ermeni Soykırımı’nın İspanyol toplumu tarafından daha geniş bir şekilde anlaşılmasının önünü açmak için gerçekleri ifade etmeye yönelik mütevazı bir girişimdir.” dedi.

Serna’nın sözüne göre “Ermeni Soykırımı” kitabı İspanya’da pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı. Yazar, kitabın yayınlanmasının aynı zamanda İspanya’daki Ermeni araştırmalarının seviyesini yükseltmeye ve diğer ülkelerden bilim insanları ve araştırmacılarla işbirliği kurmaya yardımcı olacağını umuyor.

İspanya’nın Ermeni Soykırımı’nı tanıması için ne gibi perspektiflerin gördüğüne dair soruya cevaben ise İspanyol araştırmacı tanınma konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

De le Serna, “Biraz zaman alabilir ama Ermeniler sabrın, azim ve umudun değerini çok iyi biliyorlar.” ifadelerini kullandı.

İspanya’da Ermeni Soykırımı hakkında ilk belgesel kitabın yayınlanması vesilesiyle, 13 Haziran’da Ermenistan’ın İspanya Büyükelçisi Sos Avetisyan, Ricardo Ruiz de la Serna’yı kabul ederek, İspanya’da Ermeni Soykırımı konusunda farkındalığın artırılmasında kitabın yayınlanmasının önemini vurguladı.

İspanya henüz parlamento veya hükümet düzeyinde Ermeni Soykırımı’nı tanımadı, ama birçok İspanya şehrinin, bölgesinin veya eyaletinin yasama veya yürütme organları Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararlar kabul etti.

Ermenistan Kamu Radyosu