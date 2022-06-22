Inter, ünlü Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ı 22 Haziran’da tanıtacak

Football Italia’nın bildirdiğine göre Milan “Inter”, 22 Haziran’da Henrikh Mkhitaryan’ı resmen tanıtacak.

Gazeteye göre Mkhitaryan’ın maaşı ikramiyelerle birlikte yaklaşık 4,2 milyon euro olacak. “Inter” ile sözleşmesi 2024 için planlanıyor.

Daha önce, “Inter”in yönetici direktörü Giuseppe Marotta söylentileri doğruladı. “Andre Onana ve Henrikh Mkhitaryan’ı ücretsiz olarak aldığımızı onaylayacağım. Kendileriyle sözleşmeler imzalandı.” dedi.

Ermeni orta saha oyuncusu, İtalyan “Roma” üyesi olarak Konferans Ligi’nin ilk turnuvasının galibi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/22/Inter-Ermeni-futbolcu-Henrikh-Mkhitaryan/233060