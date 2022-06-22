‘Dengbejlerin şahı’ Şakiro için anma gecesi düzenlenecek



Dengbêj Şakiro’nun ölümünün 26’ncı yılında “Dengbêjlerin şahı Şakiro’yu anma gecesi” düzenlenecek.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ve Gölge Kültür Merkezi (GKM), Dengbêj Şakiro’nun (Şakir Deniz) 26’ncı ölüm yıldönümünde İstanbul Bakırköy’de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Dengbêjlerin şahı Şakiro’yu anma gecesi” düzenleyecek.

24 Haziran günü saat 19.00’da başlayacak olan etkinliğin açılış konuşmasını şair yazar Murathan Mungan yapacak. Anmaya, dengbêj Zahıro, Kazo, Xêni, Salihê Qûbînî, Hediye, Eylül Nazlıer ve Erhan Kaya da katılacak.

Anmanın ikinci bölümünde dengbêjliğin Kürt kültüründeki önemi tartışılacak. Bu bölüme Kürt sanatçılar Ciwan Haco, Ömer Güneş, İbrahim Şahin, Hozan Maruf ve Hozan Şemdin video konferans yoluyla katılarak değerlendirmelerde bulunacak.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre; anma etkinliğini düzenleyen kurumlardan MKM sanatçısı Engin Deniz, yapılacak etkinliğin önemine değindi. Dengbêj Şakiro’nun Kürtler için tarihi bir geleneği temsil ettiğini ifade ederek Şakiro’nun “Kürtlerin hafızası” olduğunu belirtti. Şakiro için ilk defa kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini belirten Deniz, etkinlikle Şakiro şahsında yaşamını yitiren tüm dengbêjleri yad edeceklerini ekledi. Şakiro’yu dengbêjlik kültürünü en iyi temsil eden dengbêjleren biri olarak gördüklerini ifade eden Deniz, bu anmayla aynı zamanda Kürtçe üzerindeki baskılara da cevap olacaklarını aktardı.

Deniz, Kürt dili ve kültürüne yönelik baskılara dair şunları söyledi: “Kültürel, ekonomik, siyasi gibi birçok baskıyı hepimiz yaşıyorduk ama bu yıl bu baskılar çok daha görünür bir şekilde yaşanıyor. İlk defa Kürtçe’nin bu kadar açık, aleni olarak yasaklandığı ve susturulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu anmada aslında bu baskılara karşı bir cevap olma niteliğindedir. Hakikaten bir toplumun dilini yasaklamak bu çağda ilkel ve vahşi bir davranıştır. Biz de Kürtler olarak bu tutuma karşı bir cevap vermek gerektiğini düşündük. Etkinlik biraz da bu kapsamda olacak” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/22/Dengbej-şahı-Şakiro/233082