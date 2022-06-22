Artvinliler fotoğraf sergisinde buluştu

Artvinliler Hizmet Vakfı, Borçka Belediyesi ve Çoruh Vadisi Borçkalılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği fotoğraf yarışmasında yer alan 63 fotoğraf, 19 Haziran’da İstanbul Kavacık’taki Artvinliler Hizmet Vakfı’nda sergilendi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, Çoruh Vadisi Borçkalılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasibe Özkan’ın ev sahipliğini yaptığı ‘Dört Mevsim Borçka’ adlı sergiye ilgi yoğun oldu. Sergiyi organize eden kurumların eski yöneticileri ile farklı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda Artvinli de etkinliğe katılım gösterdi.

Sergide, Borçka’daki medreseler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, kiliseler ve kaleler gibi tarihi yapıların; dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler ve kaplıcalar gibi doğal yapıların fotoğraflarının yanı sıra, Borçka’nın günlük hayatına dair fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğraflar, bir süre daha Artvinliler Hizmet Vakfı’nda sergilenmeye devam edecek.

BirGün Gazetesi