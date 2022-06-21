Yeni seçim yönetmeliği ne getiriyor?

Azınlık Vakıfları’nın yönetim kurullarını seçmesine imkan veren seçim yönetmeliği 18 Haziran’ın ilk dakikalarında Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Azınlık Vakıfları 2022 sonuna kadar seçimlerini gerçekleştirebilecek. Hastane vakıfları ise 2023 sonuna kadar seçimlerini yapacak. Gelişmeyi 18 Haziran’da Açık Radyo/ Radyo Agos’ta eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan ile değerlendirdik

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Yayının kaydını bu linkten dinleyebilirsiniz:

Agos