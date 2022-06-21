İran Karabağ Savaşında yıkılan tarihi eserlerin restorasyonu için hazırlığını duyurdu

Tahran’a gelen Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov’a ev sahipliği yapan Zargami, İran ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm kültürel, siyasi ve sosyal alanlardaki yakınlığına ve köklü olduğuna değinerek, ”Halklarımız birbirine yakın olduklarını düşünüyor ve devletler de engelleri kaldırmak için elinden geleni yapmalıdır. Hüdaferin Köprüsü örnek olarak ikili ilişkilerde büyük önem taşıyor. Ortak sınırımızdaki bu köprü, Azerbaycan ve İran arasındaki dostluk köprüsüdür” diye belirtti.

Tarihi eserlerinin korunmasının başında bulunduğu bakanlığın en önemli misyonlarından biri olduğuna dikkati çeken Zargami, ”Karabağ’da camilerin yıkılmasından dolayı çok üzüldüm. Karabağ savaşı sırasında yıkılan tarihi eserlerle camilerin restorasyon için hazırız. Yıkılması gereken şey, tarihi eserler değil halklar arasındaki duvardır” diye konştu.

Kültürel ve medeniyetsel gurur kaynaklarının İran ile Azerbaycan arasında korunduğunu dile getiren İranlı yetkili, ”Kültür ülkeleri birleştirmelidir. Nizami Gencevi bu açıdan iki ülke kültürel ortaklığının bariz örneği olarak değerlendirilebilir. Bu büyük şair insanoğlunun onurlarındandır” diye açıkladı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne değinerek, ”İki ülke siyasi ilişkileri çok yüksek düzeyde ve bu konu ilişkileri diğer alanlarda ilerletebilir. İran ve Azerbaycan arasında kültürel ve turizm alanlarında işbirliği, kültürel ortaklıklar dikkate alınarak güçlendirilmelidir ve bu açıdan İran Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı’nın üzerine büyük görev düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İran’la Azerbaycan ilişkilerinin ikili olmaktan ziyade çok boyutlu olduğunun altını çizen Kerimov, ”Uluslararası kurumlar nezdinde de iyi ilişkileri paylaşıyoruz. UNESCO’da üye olduğum sırada İran eserlerinin kaydedilmesi benim için özel önem taşıyordu” diye ekledi.

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