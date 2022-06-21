Forbes’ta yer alan en zengin Ermeniler

Amerikan “Forbes” finans ve ekonomi dergisi her yıl milyarderlerin listesini yayınlıyor. 2022 listesinin başında, servetinin 219 milyar dolar olduğu tahmin edilen Tesla’nın kurucusu Elon Musk bulunuyor. Listede Ermeni milyarderler de yer alıyor.

2020’de milyarderler listesinde sadece 3 Ermeni vardı. 2021’de sayıları dokuza yükseldi. Bu yıl Forbes milyarderleri listesinde 6 Ermeni var.

Bu Ermenilerden biri de “Magnit” ticari ağın eski sahibi ve 3.2 milyar dolarlık servetiyle listede 951’inci sırada yer alan Sergey Galitsky (Harutyunyan). 2021’de serveti 3.5 milyar dolardı.

Büyük Britanya’da yaşayan Rus-Ermeni, Badoo, SpyLOG Begun ve Mamba internet programlarının yaratıcısı Andrey Andreyev’in (Andrey Henrikh Ohanjanyan) serveti 2 milyar dolar. “Forbes” listesinde 1513’üncü sırada. 2021’de serveti 1.9 milyar dolardı.

Listede 1645. sırada 1.8 milyar dolarlık servetiyle Kim Kardashian yer alıyor. 2021’deki servetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Girişimci, “Flagship Ventures” şirketinin yönetici ortağı Nubar Afeyan’ın 1.7 milyar dolarlık serveti var. Listede 1729. sırada. 2021’de serveti 1.9 milyar dolardı.

Forbes listesindeki bir sonraki en zengin Ermeni, 2022’de servetinin 1.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve 1929’uncu sırada yer alan işadamı Eduardo Eurnekian. 2021’de Eurnekian’ın servetinin 1.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

“Tashir” şirketler grubunun sahibi Samvel Karapetyan “Forbes” listesinde 2448. sırada yer alıyor. Onun serveti şimdi 1.1 milyar dolar, halbuki 2021’de 3.3 milyar dolarlık servetiyle listede 925’inci sırada yer aldı.

Ocak 2022’de serveti 1 milyar ABD doları olan “Aurora” insani yardım girişiminin kurucu ortağı iş adamı Ruben Vardanyan listenin dışında kaldı. 2633. sırada yer aldı. Fix Price mağazalar zincirinin kurucu ortağı Artyom Khachatryan, 3.1 milyar dolar ile 1050. sırada yer alarak listenin dışında kaldı. Listede 2537’inci sırada yer alan Rusyalı Ermeni işadamı Albert Avdolyan’ın serveti 1.1 milyar dolar oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/21/Forbes-zengin-Ermeniler/233015