Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde bir takım sorunlar olacak

Rus türkolog Vladimir Avatkov, news.am’e verdiği demeçte “44 günlük Artsakh savaşı ve 9 Kasım’da üçlü açıklamanın imzalanmasının ardından, Ermeni ve Türk makamları ilişkileri normalleştirecek mekanizmalar kurmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Avatkov, Türkiye’nin Ermenistan ile sıfırdan ilişkiler kurmaya çalıştığını ancak bunu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin oluşumuna bağladığını vurguladı.

“Bunlar sınırlar, koridorlar, topraklar meselesidir. Koridor konusunda ise Türkiye’nin Azerbaycan’a bir geçiş daha yapmak istediği açık. Ankara, Hazar Denizi üzerinden Orta ve Orta Asya’ya hızla bağlamak ve Çin’e mümkün olduğunca yaklaşmak, demiryolunun işlevini yalnızca Rusya-Batı düzeyinde değil, aynı zamanda Batı-Çin düzeyinde de genişletmek istiyor.”

Ermenistan-Türkiye normalleşmesine değinen Rus türkolog, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olası normalleşmesinin, kuşkusuz bir risk olmadığını bölgedeki iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu