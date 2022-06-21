Ermenistan iktidarındaki parti milletvekilleri İstanbul yolcusu

Ermenistan’ın iktidarındaki “Sivil Sözleşme” Partisinin iki milletvekili Türkiye’ye bir iş gezisine gitti.
Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı, Parlamento Başkan Vekili Ruben Rubinyan’ın kararnamesinde “19-22 Haziran 2022 tarihlerinde Parlameto Milletvekilleri Hasmik Hakobyan, Tsovinar Vardanyan, Parlamento Genelkurmay Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Zabela Ghazaryan, Küresel Parlamenter Göç Konferansı çalışmalarına katılmak üzere iş gezisine göndermek.” ifade edildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/21/Ermenistan-İstanbul-milletvekili/233045
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