BM: En az 17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmenin geri itilerek Türkiye’ye yollandığını bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız

Brüksel merkezli Avrupa Sığınmacılar ve Sürgünler Konseyinin (ECRE) sitesinde yayımlanan “Geri İtme Uygulamaları” raporunda, Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Morales, bu tür uygulamaların üzerini örtmeye yönelik teşebbüsler karşısında uluslararası camiayı uyardı.

Raporda, Avrupa ülkelerinden Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İngiltere ve Fransa’nın, deniz yoluyla ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri geri yollamaya yönelik uygulamaları ele alınırken, Avrupa’nın dışında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Dominik Cumhuriyeti’nin geri itmeleri incelendi.

Yunanistan, başvuruları Türkiye’ye yönlendiriyor

Yunanistan’ın uygulamalarına geniş yer verilen raporda, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Somali ve Suriye’den ülkeye sığınma başvurusu yapanların Haziran 2021’den bu yana “üçüncü güvenli ülke” kapsamında Türkiye’ye yönlendirildiği, şimdiye kadar 6 bin 400’ün üzerinde başvuru talebinin olumsuz karşılandığı aktarıldı.

Kara sularından ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri geri itmenin ise devlet politikası haline geldiği vurgulanarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin son verilerine göre 2020-2021 döneminde yaklaşık 540 geri itme vakasının yaşandığı, en az 17 bin göçmenin zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Yunanistan’ın son 2 yılda sığınmacıları reddetme oranının yüzde 126 arttığı da kaydedildi.

Göçmenleri kurtaran gönüllü kuruluşlara yasak

Raporda, Yunan hükümetinin geçen yıl çıkardığı yasanın ardından Yunan kıyılarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmaya yönelik gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılması veya şartlara bağlanmasından bahsedildi.

GKRY’nin Lübnan hükümetiyle Mart 2020’de imzaladığı “göçmenleri geri döndürme” anlaşması da raporda yer alırken, GKRY’ye teknelerle geçmeye çalışan çok sayıda göçmenin geri yollanırken zorla ailelerinden ayrıldığı kaydedildi.

AA