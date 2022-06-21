8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda 26 Haziran Pazar gününe kadar sürecek turnuvada Türkiye’nin yanı sıra İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya’dan sporcular katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’nin bir spor kenti olduğunu belirterek, “Bu turnuvanın çocuklarımızın zeka gelişimi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından başlıyor.” dedi.

IRNA