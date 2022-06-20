Yunanistan basınında dikkat çeken ‘Türkiye’ anketi

Yunanistan’da faaliyet gösteren Ta Nea Gazetesi, Türkler ile Rumların ne düşündüğünü gösteren bir anketi manşetine taşıdı. Ankette Türklerin ve Rumların birbirleri ve üçüncü aktörler ile ilgili ne düşündüğü üzerine veriler bulunuyor.

Yunanistan’da faaliyet gösteren Ta Nea Gazetesi Türkler ile Rumların ne düşündüğünü ortaya koyan bir anketi paylaştı.

Ankette, tarafların birbirleri ve NATO, ABD, Rusya gibi üçüncü aktörler hakkında ne düşündüğü ile ilgili veriler bulunuyor. Anket, İstanbul Politikalar Merkezi ve KONDA gibi kurumlar tarafından da desteklendi.

Ankete göre, Rumların yüzde 60’ı ve Türklerin yüzde 72’si savaştan dolayı Rusya’yı sorumlu tutuyor. Rumların yarısından fazlası ve Türklerin yüzde 35’i, NATO’nun genişlemesinin Rusya’yı kışkırttığını düşünüyor.

Rumların yüzde 60’ından fazlası tarihsel ve kültürel olarak Rusya’yı kendine daha yakın görürken sadece yüzde 33’ü Rusya’yı stratejik bir ortak olarak görüyor. Türklerin yarısından fazlasıysa Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyor.

Rumların yüzde 58’i Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi desteklediğine inanırken Türklerin yüzde 55’i Avrupa Birliği’nin Yunanistan’ın yanında olduğuna inanıyor.

Hem Türklerin hem Rumların çoğunluğu ABD’nin Avrupa’daki barışa katkısı olmadığına inanıyor. İki tarafın yarısı da ABD’nin Avrupa’nın güvenlik işlerine karışmaması gerektiğine inanıyor.

Cumhuriyet Gazetesi