Türkiye, Rusya ile savaşmaz

Türkiye’nin kesinlikle savaşmayacağı ülke, Rusya’dır Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Yevgeny Satanovsky, “Türkiye’de, Rusya’ya karşı verilen tüm savaşların kendileri için nasıl bittiğini biliyorlar. Hatırlamayan da, tüm Rus-Türk savaşlarının çok doğru anlatıldığı, Türk tarih ders kitaplarını okuyabilir. Bugün Rus birlikleri Ermenistan ve Karabağ’da konuşlanmış durumda. Bu nedenle Ermenistan’a bir Türk saldırısı olasılığını değerlendirmeyi gereksiz buluyorum”,- dedi. Ermeni-Türk ilişkilerinin mevcut normalleşme süreci hakkında yorum yapan şarkiyatçı, Türkiye’nin 44 günlük savaşta Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin ardından Ankara’nın, Erivan’ın olası toprak taleplerinden korkmadığını kaydetti. Ancak Türkiye’de Ermeni Soykırımı’nın Ankara tarafından tanınması durumunda olası tazminat beklentisi açısından, 1915’ten çok ciddi korkular var. “Ankara’da çok uzun zaman önce alınan ve Ermeni Soykırımı’nın olmadığı yönündeki karar bu kaygılardan kaynaklanmaktadır. Türkiye, Yahudi Soykırımı’nın Almanya için sonuçları gibi sonuçlara izin vermemeye karar vermiştir. Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik sayısız talebinin kök saldığı yer burasıdır. Özellikle Erivan’ın Soykırım’ın uluslararası düzeyde tanınması ihtiyacı konusundaki tutumu, Türkler için kabul edilemez. Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunda Ermeni diasporasının uluslararası baskısı altında Ankara, zaman zaman Ermeni-Türk yaklaşımını engelleyen Ermeni radikallerinden ve diasporadan yüksek sesle şikâyet ediyor. Bunu en son Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptı. Bakış açısı genel olarak açık: Ermeni diasporasını ve Soykırım gerçeğini ısrarla unutmak istemeyen Ermenistan’daki insanları sevmiyor. Bu arada Türkiye, Jön Türklerin işledikleri suçları unutmak, bu suçların kurbanlarının mirasçılarına unutturmak için her şeyi yapıyor”,- dedi Satanovski. Ermenistan Kamu Radyosu