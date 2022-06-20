TFF FUTSAL LİGİ ŞAMPİYONU ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ PATRİKHANE’de

2021-2022 TFF Futsal Ligi Şampiyonu Şişli Spor Kulübü Futsal Takımı Oyuncuları, Antrenörleri ve İdarecileri Patrikhane’yi ziyaret ederek Patrik Hazretleri’nin Hayır Dualarını Aldılar.

Şişli Spor Kulübü eski ve yeni yöneticileri, futsal takımı sporcu-antrenör ve idarecileri Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan’ı ziyaret ederek almış oldukları kupa ve başarı hakkında bilgiler verdiler.

Patrik Hazretleri’ne Futsal ligi süreci hakkında verilen özet bilgi öncesi, antrenör ve yöneticiler bu sevinci kendileri ile paylaştıkları için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler ve hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nden de birinci olarak gelmek olduğunu belirttiler.

Bilindiği gibi Şişli Spor Kulübü Futsal Takımı, 2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı ve ülkemizi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.14 maç sonunda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 35 puan ile ligi şampiyon tamamlayan Şişli Spor Kulübü Futsal Takımı’nın bu başarısı tüm Şişli Spor Kulübü camiasında büyük sevinç yarattı.

Ziyaret Patrik Hazretleri’nin hayır dualarının ardından şampiyonluk kupası ile çekinilen fotoğraflar ile sona erdi.

Kaynak: https://www.facebook.com/sislisporkulubu46/