Mescide cimri kiliseye bonkör

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Milyonluk vurgunlarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve liyakatsiz kadrolaşma ile yandaş arpalığına dönen CHP’li Beşiktaş Belediyesi binasında bulunan mescid ile abdesthanenin içler acısı hali yürek burkuyor. Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, ilçesindeki çok sayıda kilisenin bakım ve onarımını sağlarken, mescidin halini görmezden geliyor.

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce yandaşlarını semirtmek için çok sayıda yolsuzluk yapıldığını deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi, şimdi de inançlar arasında yapılan ayrımcılık rezaletiyle çalkalanıyor. Beşiktaş Belediyesi binasında bulunan mescit ile abdesthanenin içler acısı hali yürek burkarken, CHP’li yöneticilerin ilçede ikamet eden gayrimüslimlerin konforu için belediyenin imkânlarını seferber ettiği ortaya çıktı. Ulaşımı zor olsun ve göz önünde bulunmasın diye binanın -4’üncü katına konumlandırılan mescidin ısıtıcısının kablosunun kasten kesilerek, bütün kış boyunca personelin buz gibi yerde namaz kılmaya zorlandığı öğrenildi. Aynı katta bulunan ve pislikten girilemeyen abdesthanenin ise temizlik personeline paspas yıkamaları için tahsis edildiği belirtildi.

Açılır kapanır tente aldılar

Küçücük bir mescidi ısıtmaktan aciz olan CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin, ilçe sınırları içerisinde bulunan çok sayıda kilisenin bakım ve onarımını sağladığı, kilise cemaatini güneşten korumak için ise kamunun kaynaklarını seferber ederek açılır kapanır tente ihalesine çıktığı bildirildi. Akit’in belediyedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan 6.07.2021 tarihli ‘Çift Taraflı Tente Alım İşi’ ihalesiyle temin edilen tentelerin ilçe sınırları içerisindeki kiliselere tahsis edildiği ifade edildi. Tente tahsisi ile ilgili 2021/69777 e-KAP numaralı ihale şartnamesinin ‘Malın teslim edilme yeri” başlıklı 10. Maddesinde, “Beşiktaş sınırları içerisinde yer alan Aya Dimitri ve Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi” bilgisi açıkça yer alıyor.

Bakımı da belediye kasasından

Beşiktaş Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporunda ise, ilçedeki Ortaköy Aya Fokas Rum Ortodoks Kilisesi, Sinanpaşa Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Yıldız Meryem Ana Kilisesi, Abbasağa Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi, Arnavutköy Profitis İlias Rum Ortadoks Kilisesi, Bebek Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Latin Katolik Kilisesi, Bebek Bebek Aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi, Cihannüma Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Kuruçeşme Ayios Dimitrios Rum Kilisesi’nin bakım onarım çalışmalarının belediye kaynaklarından yapıldığı bilgisi yer alıyor. Müslüman personele sıcak bir mescidi bile çok gören CHP’li yöneticilerin, kiliselere tahsis edilen tentelere toplamda 374 bin 381 TL ödemesi, malum zihniyetin inanç sahipleri arasında bile nasıl ikiyüzlü davrandıklarını gözler önüne serdi.

Kilisiden çıkmıyor

Öte yandan, ilçede bulunan Bebek Aya Haralambos Rum Kilisesi, Kuruçeşme Aya Dimitri Rum Kilisesi ve Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Kilisesi’ni ziyaret eden, Fener Rum Ortodoks Patrikanesi ve Süryani Ortodoks Metropolitliği’nde düzenlenen ayinlerine katılarak gayrimüslim vatandaşların dini bayramlarını tebrik eden CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kendi sorumluluğundaki binanın mescidine uğrayıp uğramadığı ise merak konusu oldu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/mescide-cimri-kiliseye-bonkor-1666862.html