Khaçaturyan-Putin görüşmesi

Ermenistan’daki durumun istikrarlı olması ve kalkınmayı garantilemesiyle ilgileniyoruz

Çalışma ziyareti için St. Petersburg’da bulunan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, “Tanıştığımıza çok mutlu oldum.

Petersburg Ekonomik Forumu’na katılmaya geldiğiniz için pişman olmadığınızı umuyorum.

25 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz, en azından ülkemiz Rusya için bir rehber oldu. Ortaklarımızdan da umutluyum.

Ermenistan sadece ortağımız değil, stratejik müttefikimiz, bunu takdir ediyoruz.

Bugün Ermenistan’da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz.

Ortaklığımızı geliştirmeye kararlıyız.

Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve kalkınmayı garanti etmesiyle ilgileniyoruz.

Bugünkü toplantımızın da buna katkıda bulunacağını umuyorum.

Bu yüzden sizi gördüğüme sevindim.

Hoş geldiniz.”

Başkan Khaçaturyan ise şöyle kaydetti. “Uzun zaman önce St. Petersburg’daydım.

Sovyetler Birliği yıllarında çok ziyaret ettim, 1980’lerden 1992’ye kadardı.

Bu, şehrin nasıl değiştiğini görmek için bir fırsat ve Yerevan’ın eski belediye başkanı olarak bir değerlendirme yapabilirim ve şehrin gerçekten çok güzel, çok temiz göründüğünü belirtmek isterim.

St. Petersburg konferansına gelince, ilk defa katılıyorum, fakat bir iktisatçı olarak her zaman takip etmişimdir, çok takdir ettim çünkü ekonomi açısından çok ilginç tartışmalar var.

Davetiniz için teşekkür ederim.

Ermeni halkı, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik çabalarınızı takdir ediyor.

Savaşı sona erdirme çabalarınızın sadece benim tarafımdan takdir edilmediğini, aynı zamanda Ermenistan halkının da bunu takdir ettiğini biliyorum.

Savaşın durdurulması çok olasıydı.

Varılan anlaşmalara uyulması bizim için çok önemli.

Tarihsel dostluğumuzdan bahsetmeyi gereksiz buluyorum çünkü ilişkiler kardeşçe olduğunda iyi bir kardeşsin ya da kötü bir kardeşsin demeye gerek yok.

Kardeşlik böyledir, özü ve felsefesi böyledir, her şeydir, güvendir, samimiyettir, ortak planlardır, uygulanmaya devam edilmesi gereken ortak eylemlerdir.

Bir vatandaş olarak, bir birey olarak, başkanın yaklaşımı olarak benim pozisyonum, elbette bana yardımcı oluyor.

İlişkilerimizin gelecekte gelişeceğine inanıyorum.

Desteklemeliyiz.”

Ermenistan Kamu Radyosu