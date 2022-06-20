İzmir Aşkına Müzikali büyüledi

Çocukların eğitimi ve sağlığı için bir araya gelen faklı meslek dallarından İzmirlilerin oluşturduğu 80 kişilik kadronun sahneye koyduğu İzmir Aşkına Müzikali, iki yıllık bir çalışmanın ardından seyirciyle buluştu.

İzmir’i anlatan ve içinde İzmir geçen 12 unutulmaz şarkı yer aldığı gecenin sonunda seyirciler ve oyuncular hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Ayakta alkışlanan Müzikal’in tüm geliri çocukların eğitimi ve sağlığı için harcanacak.

80 kişilik ekibi bir araya getiren İzmirli turizmci Filiz Güleç, gecenin sonunda Bornovalılara seslenerek, “Siz bugün sadece bir müzikal izlemediniz. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un sizlere hediye ettiği davetiyelerle, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi’nde bir tıbbi cihazın alınmasına sebep oldunuz. Balkan Türk İşadamları Derneği’nin okuttuğu çok sayıdaki çocuğumuzun bir yıllık eğitimini karşılamış oldunuz. İzmir ‘in en eski okullarından Namık Kemal Lisesi’nin okul aile birliğine destek olmuş oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İZMİR’DEN BİR DÖNEM

Müzikal, Rum bir aileden gelen Raşel ile Yahudi Niko’nun aşkları üzerinden İzmir’in yakın dönemine ışık tutuyor. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Yusuf Köksal’ın anlatımıyla o dönem İzmir’de yaşananlar, İzmir’in ticaret, sanat, eğlence ve sosyal hayatı müzikalde yer aldı. Büyük bölümü bir tavernada geçen müzikaldeki 12 İzmir şarkısı ve Ottoman Dans Akademisi dansçılarının dans gösterileri seyircilerden bol bol alkış topladı.

Cumhuriyet Gazetesi