İnter’den açıklama geldi! Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan ile sözleşme imzalandı

Eski Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve İtalyan “Roma” kulübü orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan Mkhitaryan yakında Roma’yı serbest oyuncu olarak bırakabilir.

Gazeteci Nicolò Schira’ya göre Ermeni futbolcu, önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçecek ve Inter ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Henrikh Mkhitaryan’ın transferi ile ilgili haberler Inter futbol kulübünde doğrulandı.

Inter Futbol direktörü Giuseppe Marotta söylentileri doğruladı. “Andre Onana ve Henrikh Mkhitaryan’ı ücretsiz olarak aldığımızı onaylayacağım. Kendileriyle sözleşmeler imzalandı.” ifadesi kullandı.

Daha önce Mkhitaryan’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatı için kulübü değiştirmek istediği bildirilmişti.

