Ermenistan’da geleneksel dolma festivali düzenlendi (Foto)

Bu yıl düzenlenen geleneksel dolma (üzüm yapraklarıyla hazırlanan Ermeni geleneksel Tolma yemeği) festivaline 27 katılımcı iştirak etti.

Ktılımcılar tarafından çok fazla bilinmeyen 70’den fazla balık, patates ve kenevir ile hazırlanan dolma çeşidi sunuldu.

Takımlardan biri, geçen yıldaki rekoru (100 metrelik dolma) kırarak tam 193 metrelik dolma hazırladı.

Jüri, “En İyi Lezzet”, “En İyi Görünüm”, “En İyi Fikir” kategorilerinde kazananları belirledi ve en iyi pavyon ziyaretçilerin oyları ile belirlendi.

Festivale restoranlar, servis temsilcileri, eğitim kurumları, bireyler katıldı.

Bu yıl çeşitlilik açısından da çok özeldi. Bazı pavyonlarda dolma ve baklava, lavaş pişirme, çömlekçilik, çiçek yapraklarından kağıt yapımı ve diğer ustalık sınıfları vardı.

Tüm sürece milli şarkı ve dans, Koçari oyunu ustalık sınıfı da eşlik etti.

Festival, Vagharshapat Belediyesi’nin desteğiyle “Ermeni Mutfak Geleneklerinin Geliştirilmesi ve Korunması” STK’sı tarafından düzenlendi.

ERMENİ HABER AJANSI