Ermeni heykeltıraş “Cavriglia Şehri Anahtarı” ödülüne layık görüldü

Ermeni heykeltıraş Vigen Avetis, ” Cavriglia Şehri’nin Anahtarı” ödülüne layık görüldü. Ermenistan’ın İtalya Büyükelçiliği bu konuda bilgiler aktardı. Büyükelçilik Müsteşarı Kristina Mehrabekyan törende bir karşılama konuşması yaptı.

Halkların “farklı kültürleri” arasında köprüler kurmak için kişinin kendi yetenek ve mesleki bilgisini kullanmanın, tarihte iz bırakan eşsiz bir misyon olduğuna özellikle dikkat çekti.

Ermenistan ve İtalya’nın diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutladıkları bu yıl daha da sembolik olan bu onursal ödülü Ermenistan temsilcisine verdikleri için Cavriglia şehir yönetimine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında, Cavriglia Kent Konseyi yönetgicilerle işbirliğinin genişletilmesi olanakları da ele alındı.

Vigen Avetis, 1998’den beri Floransa’da yaşıyor ve çalışıyor. 2008’den beri “40 Florentines” (40 Florensalılar) derneğinin ve 2009’dan beri Floransa’daki Donatello Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. 2006’da Floransa’daki Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve 2007’den beri Palazzo Spinelli Sanat Restorasyonu Enstitüsü’nde ders verdi. Kendisi doçenttir.

2002 yılında İtalya’nın Novara kentindeki merkezi çeşme tasarımı yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.

2011 ve 2012’de Şuşi’de Uluslararası Heykel Sempozyumlarını düzenledi.

ERMENİ HABER AJANSI