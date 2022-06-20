Boğos Çalgıcıoğlu Getronagan Derneği’nde

Geçtiğimiz hafta Türkiye Ermeni Katolik Ermeni Cemaati tarafından Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı’na layık görülen Boğos Çalgıcıoğlu 20 Haziran Pazartesi akşamı Getronagan Mezunları Derneği’nde bir etkinliğe katılacak.

Etkinlikte Boğos Çalgıcıoğlu ile dernek tiyatroculuğu konuşulacak.

Etkinliğinin davet metninde şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’da Ermeni okullarının derneklerinde yürütülen tiyatro çalışmaları dendiğinde Boğos Çalgıcıoğlu ismi burada da ön plana çıkmaktadır. Getronagan Derneği’ne önce pandomim ve tiyatro oyuncusu, ardından eğitmen ve yönetmen olarak yıllarca hizmet vermiştir.

Onun 80’lerin sonundan itibaren öncülük ettiği amatör tiyatro atölyelerinden yetişenler Getronagan Derneği’nde geçen günlerini hatırlamak için bir araya geliyor. Boğos Çalgıcıoğlu eşliğinde sizlerin de katkısıyla video kaydı da yapılacak sohbet toplantımız 20 Haziran Pazartesi günü 20.00de Getronagan Derneğimizde başlayacaktır. Giriş serbesttir.”

Etkinliği Sevan Ataoğlu düzenliyor.

Agos