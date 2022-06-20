ABD’nin desteği

ABD, Ermenistan ile işbirliğini genişletmek ve güçlendirmek için çalışıyor

Başbakan Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried’i kabul etti.

Başbakan, Ermenistan-Amerikan ilişkilerinin sürekli gelişimine ve genişlemesine dikkat çekerek, Bayan Donfried’in ziyaretinin ikili gündemdeki konuları görüşmek için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Nikol Paşinyan, ABD’nin Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nde demokratik reformların etkin bir şekilde desteklenmesine verdiği desteği övdü ve demokrasinin geliştirilmesinin, yürütmenin temel önceliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Karen Donfried’e göre, ABD yönetimi Ermenistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek ve güçlendirmek için çalışıyor, bu nedenle Ermenistan’ın demokratik kurumlarının gelişimine destek vermeye devam edecek.

Muhataplar, Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan süreçlere, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır tespiti ve Sınır Güvenliği Komisyonu’nun faaliyetlerine de değindiler.

Başbakan, bölgesel istikrarı, barışı ve bölgesel istikrarı baltalayan provokatif açıklama ve eylemlere, uluslararası toplumdan yeterli yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nikol Paşinyan aynı zamanda, AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak ABD’nin, Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir çözüm sürecini mümkün kılmaktaki kilit rolünü vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu